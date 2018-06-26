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Московский листок

Верховный суд приравнял одиночные пикеты к митингам

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 1

Верховный суд приравнял одиночные пикеты к митингам

Верховный суд РФ во вторник принял постановление пленума об административной ответственности за нарушение правил проведения различных массовых акций, сообщает РАПСИ.

Согласно принятому документу, власти могут вмешаться в право граждан проводить мирные публичные мероприятия, но только в случае необходимости и с правомерной целью.

Отмечается, что власти имеют право отказать в согласовании мероприятий только в случаях, когда уведомление подано лицом, не имеющим права быть его организатором, либо если акцию планируется провести в месте, где такие мероприятия запрещены. При этом, предложение о смене времени или места проведения мероприятия не может расцениваться как отказ в его проведении.

В ВС также отметили, что арест для нарушителей на митингах должен быть крайней мерой, так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.

"Административный арест за совершение административных правонарушений, связанных с организацией и проведением публичных мероприятий либо участием в них, назначается... когда применение иного, более мягкого административного наказания. не будет отвечать задачам законодательства об административных правонарушениях и целям административного наказания", - говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что все акции, проводимые в помещении или на частной территории в обязательном порядке должны согласовываться с властями.

"Проведение публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования) на территории или в помещении, находящихся в частной собственности или ином законном владении, в том числе в торговом центре и на иной территории (в ином помещении) со свободным доступом на нее неопределенного круга лиц, не освобождает организатора от подачи уведомления о его проведении", - отмечается в документе.

Кроме того, Верховный суд постановил считать массовой акцией несколько одиночных пикетов объединённых "единством целей и общей организацией". В этом случае проведение пикетов требует обязательного согласования наравне с митингами.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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прежде чем такую ахинею
писать написал 26.06.2018 22:22
Вы бы хоть постановление прочитали.
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