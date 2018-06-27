Заявление учителей Казахстана о нарушении их трудовых прав

Вашему вниманию предоставляю письмо. По известным причинам под ним нет подписей. Но, прорвало! Учителя и директора школ города устали молчать. Беру огонь на себя. Отправила «крик» по всем инстанциям. Будем ждать продолжения.

Гурина Марианна

Сейчас в Казахстане в очередной раз проходит Единое национальное тестирование и в очередной раз, несмотря на заверения МОН РК, творится произвол и беззаконие, по крайней мере в городе Алматы.

Всем известно о масштабных реформах в образовании: обновленка, трехъязычие, переобучение педагогов. Все это требует максимального внимания и поддержки как со стороны общества, так и со стороны акиматов и чиновников. Однако в городе Алматы в течение 2017-2018 учебного года не было других проблем, как всевозможные рейтинги по подготовке к будущему ЕНТ. Причем все это осуществлялось с явным нарушением закона:

1. Дети выпускных классов регулярно снимались с уроков для участия в пробных тестированиях, за которые они должны были платить деньги различным центрам тестирования. При этом всем было наплевать, что не выполняется государственный стандарт, дети не получают знания. Зато миллионами собирались средства для оплаты пробных тестирований, которые уходили на оплату тестовых книжек непонятного содержания (от 350 тенге за книжку и выше). К этой «работе» привлекались крупнейшие вузы города, на базе которых проходили эти тестирования. Наиболее предприимчивые заведующие РОО, как например в Турксибском районе, проводили одновременно тестирования для 4, 9, 11 классов. В масштабах целого района получается существенная сумма за одно тестирование. Во втором полугодии в Медеуском районе пробные районные тестирования проводились практически каждые две недели.

2. Заведующие РОО с указания Управления образования города Алматы обязывали школы проводить дополнительные занятия для выпускных классов после уроков, требуя, чтобы дети до 18-19.00 оставались в школе. При этом учителя 11 классов должны были проводить эти уроки бесплатно. Таким образом нарушались права детей и учителей на отдых, нормальное питание, оплату своего труда.

3. При проведении пробных тестирований проводился досмотр детей и их психологическое запугивание: детей обыскивали, ощупывали, причем эту процедуру проводили сотрудники РОО. Дети и родители жаловались на эти унижения, в частности, эти факты были неоднократно зафиксированы в Медеуском районе, где процедурой обыска детей занималась непосредственно начальник РОО.

4. Кроме давления на детей еще большее моральное давление оказывалось на директоров школ. Во время анализа результатов пробных тестирований директора получали угрозы дисциплинарных взысканий и увольнения за «низкие» результаты ЕНТ. Руководители РОО объясняли это тем, что аким города Алматы требует высокого рейтинга, также акимы районов требуют, чтобы школы получили высокие результаты.

5. В результате многомесячного прессинга директора школ, в свою очередь, оказывали всяческое давление на детей, которые не показывали высоких результатов в ходе пробных тестирований, требуя, чтобы эти дети не принимали участия в ЕНТ и не портили общую картину.

Все вышеперечисленные проблемы в течение учебного года создавали нервозную обстановку в школах города, руководители школ думали не об осуществлении реформ, а элементарно о сохранении своего рабочего места, для чего сами вынуждены были оказывать давление на учителей и детей. Но проведение самой процедуры тестирования вообще никак не соотносится с понятиями законности и элементарной справедливости. В погоне за высокими баллами учителя и родители учат детей различным «способам» сдачи ЕНТ с использованием достижений современной техники. В результате во время ЕНТ идет конкурс, кто лучше спишет, «сделает» результаты. Об этом говорят совершенно нереальные средние баллы, которые получают школы в ходе тестирования. Конечно, в городе есть несколько школ для одаренных детей, которые могут показать результат свыше 120 баллов, но речь идет об обычных школах, которые никак не показывают своих высоких достижений во время олимпиад, конкурсов научных проектов и так далее. Причем все это видят дети, выпускники, молодые граждане нашей страны, за которыми будущее. Что они увидели во время ЕНТ? Что гранты достанутся тем, кто сумел пронести с собой 5-6 сотовых телефонов, а дети, которые учились все годы, для кого вообще неприемлема сама идея списывания, обмана, оказались с более низкими результатами? Потом мы удивляемся, почему многие выпускники, причем самые способные и перспективные, предпочитают учиться, а в дальнейшем жить и работать за пределами Казахстана.

Тестирование еще не закончилось, а уже начались репрессивные меры. Руководители РОО вынуждают директоров школ, где дети не показали высоких результатов, писать заявления на увольнение, объяснительные и так далее (Алмалинский, Медеуский районы). В травле директоров активно участвуют и районные акиматы, например, заместитель акима Медеуского района не стесняется открыто угрожать директорам школ за низкие результаты ЕНТ.

Во всех официальных источниках МОН РК указывается, что результаты ЕНТ являются закрытой информацией и доступны только самим участникам тестирования. Однако Управление образования города Алматы в срочном порядке собирает данные об итогах ЕНТ, требуя заполнять всевозможные таблицы, где указываются средние баллы школ, средние баллы по каждому предмету и так далее. Отдельно потребовали сдать таблицу с результатами учащихся, которые получили нагрудный знак «Алтын Белгi», где заставили перевести баллы ЕНТ в оценки. Причем объяснили, что это требование МОН РК, которое требует предоставить данные о детях, которые «не подтвердили» свои отличные оценки, и теперь школы, где отличники набрали не те результаты, будут наказывать вплоть до увольнения директора.

Также в срочном порядке потребовали заполнить и сдать таблицу по школам, где необходимо было указать ИКТ выпускника и рядом его фамилию. Для чего нужна эта информация, если официально заявлено, что это конфиденциальные данные? И почему школы, которые должны были только обеспечить регистрацию детей в базе ЕНТ и их прибытие в пункты ППЕНТ, должны опять предоставлять кучу отчетности? Тогда надо сказать прямо, то рейтинги сохраняются, что школы должны показывать нужные результаты, что учителей по-прежнему будут травить за то, что не все ученики одарены чрезвычайными способностями и не показывают наивысший балл. И почему в обход распоряжений МОН РК в городе Алматы опять собирается материал для ранжирования школ по результатам ЕНТ? Кстати, по итогам 2016-2017 учебного года Управление образования города Алматы опять выпустило брошюру с рейтингами в разрезе каждой школы, хотя МОН обещало, что этого не будет! Более того, эта брошюра распространялась в принудительном порядке по школам. Школы покупали ее по разнарядке за 1000 тенге экземпляр.

Неужели МОН РК непонятно, что только тогда будут объективными результаты ЕНТ и в вузы придут действительно лучшие из лучших, когда прекратится погоня за баллами, а с ними и подлог результатов. Почему не сделать так, как проводится экзамен на знание английского языка: соискатель сдает свой тест за компьютером, под камерами и под наблюдением независимых лиц. Если результат не устраивает, то его просто можно пересдать. И этот результат волнует только выпускника и его родителей! До каких пор двоечники будут списывать ЕНТ на баснословные баллы, а добросовестные ученики не будут получать никаких привилегий за свой многолетний труд?

Отдельный вопрос – это сборы денег со школ для успешной сдачи ЕНТ. Эти факты широко известны, в том числе и правоохранительным органам. Конечно, никто из руководителей школ открыто не признает это, но в обществе все понимают, откуда появляются чудесные результаты у школ, которые до этого момента никак не блистали успехами (сборы в среднем составляют 5000-10000 тенге с одного участника ЕНТ).

Позволяя издеваться над детьми и учителями, чиновники и сотрудники акиматов формируют негативное отношение к руководящим структурам, недоверие к МОН РК, так как практически НИ ОДНО обещание министра образования и науки не исполняется. К слову сказать, это касается и аттестации педагогов по новому формату. Учителям было обещано, что результаты их тестирования не будут в широком доступе. Многие учителя, поверив словам министерства, решили попробовать свои силы. И что же? Все, как всегда: фамилии учителей, которые не смогли пройти тестирование, на всеобщем обозрении, Управление образования города Алматы опять заставило школы предоставить конфиденциальные данные. Складывается впечатление, что чиновники сознательно травят школьников и учителей, создают невыносимые условия, при которых внимание на детей, их духовные нужды обращать невозможно. В стране растёт «потерянное поколение»: нигде в мире нет такого пренебрежения физическим и психическим здоровьем детей. Неужели чиновники не видят, что все эти действия усиливают напряженность среди педагогической общественности? Многие учителя принимают решение уйти из государственной школы или вообще оставить профессию, а родители ищут любую возможность, чтобы отправить детей на учебу за границу, потому что потеряли надежду найти правду. Такие слова, как совесть, любовь и правда нивелированы усилиями государственных структур.

Обращаясь с этим письмом, мы просим МОН РК внести ясность и объяснить: кому нам верить? Официальной информации министерства или УО г. Алматы вкупе с акиматами всех мастей, которые заявляют, что рейтинги ЕНТ были, есть и будут, и что руководители школ будут наказаны за результаты ЕНТ 2018 года. Что нам делать? Осуществлять реформы или натаскивать детей для ЕНТ, «чистить» школы от детей с низкой успеваемостью (вместо того чтобы помочь этим детям, у которых зачастую не только проблемы в учебе, но и в семье), воспитывать и учить граждан демократической державы или растить казнокрадов и предателей. Просим дать нам официальный ответ в предусмотренные законом сроки и предоставить официальную информацию о полномочиях Управлений образования и акиматов в вопросе анализа результатов Единого национального тестирования. Просим призвать к ответу лиц, от которых зависит судьба детей и учителей.