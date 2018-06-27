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Московский листок

Депортирует ли Мосгорсуд рабочих?

Опубликовано 27.06.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

суд закон
Депортирует ли Мосгорсуд рабочих?

28 июня 2018 года в 10.15 в Мосгорсуде (каб 212) пройдут апелляционные слушания по поводу депортации из РФ работников "Мегаполиса" Рахматулло Назрулаева и Тоджиддина Довлатова. Напоминаем, что эти люди виноваты в том, что недобросовестный работодатель "Мегаполис" (марионеточная фирма, принадлежащая ЗАО "Премьер-Холдинг", владельцы «Премьера»: Циганов Николай Михайлович и Кульбикова Елена Васильевна) не выплатил им зарплату за 2 месяца.

Далее работники в течение 3 месяцев обращались в правоохранительные органы, однако мер против недобросовестного работодателя принято не было. Не будут правоохранители, уважаемых по российским понятиям людей - Циганова и Кульбикову, беспокоить из-за такой ерунды.

В итоге, не имея ни средств к существованию в РФ, ни денег на билет домой, рабочие устроились в другую фирму «КоСтрой», надеясь оплатить патент с первой зарплаты (которую обещали выдать 1 июня). Однако 31 мая на стройку прибыли представители ФМС. У автора материала нет прямых доказательств того, что время визита было согласовано с работодателем заранее. Однако заметим, что исчезновение нескольких рабочих как раз перед расчетом, приносит работодателю некоторую выгоду. В общем, есть в биологии такое слово - симбиоз. Далее был суд и решение о депортации и штрафе в 5 тысяч на каждого. Формально его можно было бы назвать законным. Фактически, если бы правоохранители выполнили бы свои обязанности по пресечению и привлечению жуликов- работодателей, Назрулаев и Довлатов (никогда ранее не нарушавшие эмиграционный режим) не оказались бы в такой ситуации.

Добавлю, что на интересы граждан РФ, пострадавших от жуликов–предпринимателей, правоохранителям также плевать, как и на нужды трудовых мигрантов. Граждане РФ были среди рабочих «Премьера», гражданами РФ были все дольщики, оставшиеся без жилья в Королеве, опять же, благодаря деятельности «Премьера». Жалобы этих людей в правоохранительные органы и органы власти также не принесли результата. Только вот депортировать граждан РФ нельзя. Некуда пока. Возможно, закончив с ликвидацией пенсионеров как класса, российские власти начнут решать и этот вопрос, но пока, увы… Поэтому граждане РФ могут надоедать своими жалобами чуть подольше трудовых мигрантов. Наверное, правоохранителей это расстраивает.



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