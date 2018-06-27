Генерал на полпредстве

Президент назначил полпредов в федеральные округа - имеет право, причем ни с кем не советуясь. Это ж его представители, не кого-то еще...
Однако ж обратим внимание на нового полпреда на Северном Кавказе - генерала Матовникова. До сего момента ввиду закрытости службы человека малоизвестного широкой публике. Всю жизнь человек служил по части спецопераций, а тут вдруг призван координировать работу федеральных и местных органов власти...
Конечно, после назначения Холманских в свое время уже ничто не удивительно. Да и перевод провалившегося в должности губернатора адмирала Меняйло на пост полпреда тоже многое говорит об этой должности. Но вот - Матовников.
По ТВ сообщили, что он руководил весьма знаковыми спецоперациями, в том числе штурмом больницы в Буденновске. В Вики это описано так:
"Был одним из руководителей штурма больницы в Будённовске, участвовал в антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал обстоятельства штурма школы в Беслане".
А чем тут гордиться?
Штурм больницы в Буденновске был одной из самых кровавых и бездарных спецопераций - он длился 5 часов, что само по себе невероятно, больница на финал так и не была взята, зато "Альфа" понесла самые большие в своей истории потери. Все это происходило на моих глазах, так что как вчера помню. Помню, что за Буденновск тогда многих непричастных хорошо наградили, кого следовало судить, а не жаловать.
Операция на Дубровке тоже вошла в историю как одна из самых неудачных - множество людей потеряли исключительно на бездарно организованном этапе медицинской эвакуации.
А матери Беслана до сих пор требуют справедливого расследования...
Возможно, в боевой биографии генерала Матовникова были и более удачные операции - не знаю, это гостайна. Но те, что на слуху - перечислены. Хвалиться нечем.
И каким боком умение организовать штурм укрепленного здания может помочь в сугубо гражданском деле координации действий управленческих структур? Зачем опытных генералов бросать на заведомо проигрышные для них позиции - мало примеров, когда хорошие военные в этой роли оказывались никуда не годными чиновниками?
Плохо кормят на военной службе, пусть немного "обрастут жирком" на гражданской? Обыватель все стерпит.
Ну да ладно, посмотрим на картинку и похлопаем вместе с Путиным - наверно, он знает, чему радуется...
Анатолий Баранов
анализы не предлагать написал 27.06.2018 09:31
дурачок написал 27.06.2018 09:25
дурачок написал 27.06.2018 09:23
Мундиаль2018 написал 27.06.2018 09:05
у страны-ПУТИН. ЧЕТВЁРТОЙ СТАДИИ ! написал 27.06.2018 08:57
несметных хорошо натренированных орд кавказских боевиков,
мобильных и хорошо вооруженных групп моджахедов и ИГИЛбайтеров.
А после тотального кровопускания нацгвардия наведет порядок.
Если сможет. Управляемый хаос исламского террора может мгновенно перейти в неуправляемую стадию,ведь в РФ 25 миллионов моджахедов,справиться с ними нереально.
Сухопарник Новочеркасск написал 27.06.2018 08:24
Атмосфера накаляется. Пар нужно выпустить. Нужен Новочеркасск.
Массовое убийство протестующих. Жестокое. Чтоб не выросло.
Новочеркасск был в каком году? СССР сколько прожил после?