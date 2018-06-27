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Московский листок

ВШЭ: до нового пенсионного возраста не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин

Опубликовано 27.06.2018 в разделе комментариев 0

ВШЭ: до нового пенсионного возраста не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин

Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин, сообщает РБК со ссылкой на данные Института демографии ВШЭ.

Из расчетов подготовленных на основе данных базы Human Mortality Database следует, что для мужчин, которые будут выходить на пенсию в течение переходного периода, вероятность достигнуть пенсионного возраста составляет от 82 до 96%, для женщин этот показатель находится на уровне 93–99%.

У ныне живущих потенциальных пенсионеров шансы дожить до пенсии, согласно расчетам ВШЭ, будут снижаться от года к году. Так, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7% (62 года), в 1961 году — 88,9% (63 года), в 1962 году — 85,6% (64 года). Эти расчеты затрагивают мужчин, доживших до 2018 года, и не учитывают тех, кто, родившись в период с 1959 по 1962 год, скончался раньше.

Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65 лет (с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста), будут мужчины 1963 года рождения. Вероятность дожития до пенсии, по оценке экспертов, для них составит 82,6%. То есть не доживут до пенсии 17,4% мужчин.

При действующем пенсионном возрасте в 60 лет шансы мужчин дожить до пенсии выше. Для 1959–1963 годов рождения они составляют 92–98%.

У женщин вероятность их дожития до новых пенсионных возрастов выше, чем у мужчин. Для 1964 года она составляет 98,9%, для 1965-го — 97,8%, для 1966-го — 97%. Однако, как и в случае с мужчинами, этот показатель ниже вероятности дожития до действующего пенсионного возраста, кроме того, он падает каждый год. Для женщин 1971 года, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит уже 93,5%.

 



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