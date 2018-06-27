ЦБ РФ лишил лицензии московский банк "Рублев"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Рублев", говорится в сообщении ЦБ. По данным регулятора, бизнес-модель банка была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. "Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала)", - отмечается в сообщении.

ЦБ неоднократно применял в отношении этого банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала", - говорится в сообщении.

ЦБ также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 170-е место в банковской системе Российской Федерации.