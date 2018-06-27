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Московский листок

При строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье украли 7,5 млрд рублей

Опубликовано 27.06.2018 в разделе комментариев 2

При строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье украли 7,5 млрд рублей

При строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Расследование продолжается уже более четырех лет. В настоящее время установлено, что похитили не менее 7,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ".

По его словам, один из ключевых фигурантов дела - бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, сейчас скрывается в США. Другой фигурант - Алексей Бойцов депортирован из США в Россию и в настоящее время находится под стражей. "Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи", - сообщил источник.

Напомним, в апреле 2015 года вице-премьер России - полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития в Хабаровске сообщил, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Украли-это не новость!
журналист написал 27.06.2018 10:54
Новостью будет то,что при строительстве- чего угодно,при создании -чего хошь,при организации-что пожелаете,НЕ УКРАДУТ ничего!Вот это будет НОВОСТЬ!Но скорее Рогозин на своем батуте запрыгнет на Марс,раньше Силиконовая Долина переместится в Сколково и 86% россиян выйдут на улицы.проклиная Путина и его команду,чем это случится.
Хотя с последним тезисом можно и посмотреть,что будет.
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Собянин С.С. за 17 миллиардов посеял травку в американском парке "Зарядье"!!
вот где написал 27.06.2018 10:54
безумный распил и ВОровстВО!
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