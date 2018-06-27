При строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье украли 7,5 млрд рублей

При строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Расследование продолжается уже более четырех лет. В настоящее время установлено, что похитили не менее 7,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ".

По его словам, один из ключевых фигурантов дела - бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, сейчас скрывается в США. Другой фигурант - Алексей Бойцов депортирован из США в Россию и в настоящее время находится под стражей. "Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи", - сообщил источник.

Напомним, в апреле 2015 года вице-премьер России - полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития в Хабаровске сообщил, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье.