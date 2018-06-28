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Московский листок

К 120-летию Эриха Марии Ремарка

Опубликовано 28.06.2018 автором в разделе комментариев 7

нацизм ремарк
К 120-летию Эриха Марии Ремарка

На днях исполнилось 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970). Немецкого писателя, который нашёл самого своего благодарного читателя в СССР. С 1929 года, когда в СССР впервые издали его "На Западном фронте без перемен", вышло 5 миллионов экземпляров его книг на русском языке. Автор этих строк, когда нам в школе году в 1985-м задали сочинение по любому прочитанному произведению, писал именно о Ремарке, тоже "На Западном фронте без перемен". За эту книгу о Первой мировой войне нацисты называли Ремарка предателем. А в 1933 году она полетела в костёр... В 1943 году нацисты гильотинировали его сестру (не в силах добраться до самого писателя, бывшего в эмиграции).

Ремарка выдвигали на Нобелевскую премию, но помешал протест Лиги германских офицеров. Писателя обвиняли во всех грехах: и в том, что он писал по заказу "еврейской прессы", и в плагиате у погибшего товарища.

Конечно, в СССР тоже не вполне принимали пацифистский взгляд Ремарка на войну. Именно творчество Ремарка, очевидно, подразумевал Сталин, когда в 1930 году писал А. М. Горькому: "Что касается рассказов о войне, их придётся печатать с большим разбором. На книжном рынке фигурирует масса художественных рассказов, рисующих "ужасы" войны и внушающих отвращение ко всякой войне (не только к империалистической, но и ко всякой другой). Это буржуазно-пацифистские рассказы, не имеющие большой цены. Нам нужны такие рассказы, которые подводят читателей от ужасов империалистической войны к необходимости преодоления империалистических правительств, организующих такие войны. Кроме того, мы ведь не против всякой войны. Мы против империалистической войны, как войны контрреволюционной. Но мы за освободительную, антиимпериалистическую, революционную войну, несмотря на то, что такая война, как известно, не только не свободна от "ужасов кровопролития", но даже изобилует ими". Вячеслав Молотов за несколько недель до этого письма советовал Сталину прочитать книжку Ремарка, но при этом резко критиковал её: "Прочти эту книжку, в ней есть и яркие страницы о фронтовых людях, рассматриваемых автором архиограниченно — только как полуживотных и полумещан (всех сплошь!)".

Однако не могу не отметить одну странность... В 60-е и 70-е годы знание творчества Ремарка было своего рода лакмусовой бумажкой интеллигента. Человек, не знакомый с произведениями Ремарка, не мог претендовать на это звание. И, однако, яростный пацифизм любимого писателя нисколько не помешал той же самой интеллигенции чуть позднее с энтузиазмом поддержать многочисленные войны, сопровождавшие крушение социализма и распад СССР. Это ведь из среды восточноевропейской интеллигенции, зачитывавшейся Ремарком, родилось крылатое выражение "гуманитарные бомбардировки". И все "ужасы кровопролития", которые так ярко и натуралистично описал Ремарк, и на которые столь чутко отзывались позднесоветские интеллигенты, их нисколечко не остановили.

Именно эта интеллигенция родила и выпестовала разнообразный национализм, в его наиболее звериных обличьях, который писатель так ненавидел и который сжигал его книги.

Так может быть, с буржуазным пацифизмом и впрямь что-то не то?..



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: В дании жил в зоопарке жираф. Тому жирафу взатылок - "Пиф-Паф!"
!!!!TO-T-TOTJASNO!!!& написал 28.06.2018 01:26
"безыдейный написал 28.06.2018 00:50
"Именно эта интеллигенция родила и выпестовала разнообразный национализм"
--
Как она его могла выпестовать? И разве она могла в этом соревноваться с товарищем Джугашвили? "
-Таки не могла! Таки она в этом деле была на другой стороне таки баррикад, вместе со всякими таки бандерофашистами, дашнаками и прочими ублюдками! Но таки товарищ Джугащвили дал хорошей - зды и нацикам и примкнувшим к ним таки гав-ноликам - то таки да...
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Re: В дании жил в зоопарке жираф. Тому жирафу взатылок - "Пиф-Паф!"
!!!!TOT-TOTJASNO!!!& написал 28.06.2018 01:21
Скачут от радости датские дети - Только жирафика нету на свете!
"Именно эта интеллигенция родила и выпестовала разнообразный национализм, в его наиболее звериных обличьях, который писатель так ненавидел и который сжигал его книги.
Так может быть, с буржуазным пацифизмом и впрямь что-то не то?..
"
- То таки давно уже Нам, Зоо-психологам, таки ясно, что бесноватого гав-нолика или - таки безумного вчонкина надо сначала исследовать на вменяемость, а уже потом таки предоставлять ему права гражданина! И каждый год таки водить на экспертизу - кто у бесноватых и безумных были таки вождями? То таки Баба Лера, при3,1416-здяный на всю голову пустым мешком по галаве адик сахаров, патологический солж, Алкаш Мордатый - все без шариков-роликов в галаве - то таки да... А тут еще "Брежневские Дурки" таки позакрывали - это уже таки катастрофа - то таки да...
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кто не успел тот опоздал
Victor написал 28.06.2018 01:04
а критика буржуазного пацифизма опоздала. Нет сейчас никаких буржуазных пацифистов. И небуржуазных.
Впрочем неполитический пацифизм есть. Скажем многие украинцы и русские: просто не обращают внимание на великую укрокацапскую битву. Вопреки платным интернет- усилиям реанимировать эту дохлую кошку неясной этимологии.
Сегодня можно говорить о феномене бытового пацифизма. Когда человек просто это отфильтровывает.
Мы же в информационном обществе. Столько информации на любой вкус. Поэтому главный закон информационного общества: священное право выключателя. Кто-то спасает тюленей. Кто-то геев от педерастов. Кто-то пробует нейтрализовать эболу дракуломатозом. Во всем не поучаствуешь.
"Всегда будет арквеллианский линейный крейсер, или корреллианский луч смерти, или чума, предназначенная на уничтожение всей жизни на этой несчастной маленькой планете, и единственный способ для этих людей продолжать жить &#8212; это не знать об этом! "
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(без названия)
**** написал 28.06.2018 00:50
Да, это все гнилая интеллигенция гадит.
Потому и гадит, что гнилая!
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(без названия)
безыдейный написал 28.06.2018 00:50
"Именно эта интеллигенция родила и выпестовала разнообразный национализм"
--
Как она его могла выпестовать? И разве она могла в этом соревноваться с товарищем Джугашвили?
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(без названия)
Рудольф написал 28.06.2018 00:29
А также "Три товарища" и др- зачитывались. Без него уже трудно представить СССР 50-60 г.г. / Да и сегодня, если кто не читал- обязательно!
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(без названия)
стоик1179 написал 28.06.2018 00:18
фашиствующие сионисты подлежат уничтожению?
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