Число кандидатов на пост мэра Москвы достигло 29

Индивидуальный предприниматель Михаил Бутримов подал документы в городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от партии "Российский общенародный союз". Таким образом общее число кандидатов на должность столичного мэра, подавших соответствующие документы в Мосгоризбирком, к утру среды достигло 29. Из них 13 человек выдвинуты партиями, 16 идут как самовыдвиженцы.

Каждому претенденту для регистрации кандидатом необходимо собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, а также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Ранее документы в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, Сергей Митрохин (от партии "Яблоко"), Илья Баков (от Монархической партии), руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин и Ильдар Резяпов (от "Партии ветеранов России"), предприниматель Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу", лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Михаил Балакин (от партии "Союз горожан"), кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, Сираждин Рамазанов (от Социал-демократической партии России), электромонтер МГТУ "Станкин" Александр Горлов и пенсионер Александр Романов.

Двое претендентов - Илья Яшин и Сергей Ревин уже заявили о снятии своих кандидатур. Кроме того, 25 июня федеральное бюро «Яблока» отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Сергея Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения, хотя на тот момент он уже подал документы в Мосгоризбирком.