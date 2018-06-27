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Московский листок

СМИ: информатор WADA Родченков пытался покончить с собой

Опубликовано 27.06.2018 в разделе комментариев 3

СМИ: информатор WADA Родченков пытался покончить с собой

Информатор Всемирного антидопингового агентства и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался покончить с собой, сообщает RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

По его словам, Родченкова обнаружили сотрудники ФБР в своей квартире в Вашингтоне в бессознательном состоянии 19 июня. Рядом с ним нашли несколько пустых бутылок из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов. После этого, экс-главу Московской антидопинговой лаборатории доставили в психоневрологическую клинику.

Ионов отметил, что узнал об инциденте от американских коллег по комитету. По его словам, эта информация " тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Чуть чуть не считается написал 27.06.2018 14:25
Ох у эти сказочки. Ох уж эти сказочники.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 27.06.2018 14:05
"...Родченкова обнаружили сотрудники ФБР в своей квартире в Вашингтоне в бессознательном состоянии 19 июня."
- - - - - - -
Что делало ФБР в квартире Родченкова? Оно на экране своего монитора тотальной слежки сквозь стены, посредством микроволновой (МКВ) радиолокации, увидело попытку самоубийства или покушение на убийство Родченкова, замаскированное под самоубийство, и сразу нагрянуло?
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(без названия)
в самоубийство не верю написал 27.06.2018 13:51
это 200% чекистские банды путина
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