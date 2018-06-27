СМИ: информатор WADA Родченков пытался покончить с собой

Информатор Всемирного антидопингового агентства и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался покончить с собой, сообщает RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

По его словам, Родченкова обнаружили сотрудники ФБР в своей квартире в Вашингтоне в бессознательном состоянии 19 июня. Рядом с ним нашли несколько пустых бутылок из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов. После этого, экс-главу Московской антидопинговой лаборатории доставили в психоневрологическую клинику.

Ионов отметил, что узнал об инциденте от американских коллег по комитету. По его словам, эта информация " тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу".