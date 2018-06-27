Медведев призвал продлить контрсанкции против стран Запада

России с учетом решения Евросоюза о продлении антироссийских санкции необходимо рассмотреть вопрос о продлении действия ответных мер на 2019 год, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на совещании по вопросам международной торговли.
"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период - я в данном случае имею в виду 2019 год", - цитирует Медведева ТАСС.
При этом глава правительства отметил, что Москва обдумывает ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий. По его словам, решения Вашингтона "носят дискриминационный характер" и "не могут оставаться без последствий". "Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер, прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения", - сказал Медведев.
Ранее аналитики Центробанка подсчитали, что из-за введенного властями эмбарго россияне стали в два раза переплачивать за отечественные продукты. Если в 2014 году каждый россиянин переплачивал за потребление более дорогой и зачастую менее качественной российской продукции около 1935 рублей, то к 2016 году сумма переплаты выросла до 4120 рублей с человека. А общие потери потребителей выросли с 278,2 млрд руб. до 603,7 млрд руб.
Сидоров написал 27.06.2018 15:36
Кроме того, нанесен непоправимый вред здоровью целого поколения детей.
Это ничто иное как скрытый, гибридный геноцид.
Военное преступление ведущейся црушниками против населения гибридной войны.
Надо понять, эти фашисты нас убивают как только могут!
киргуду написал 27.06.2018 15:24