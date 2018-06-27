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Московский листок

Медведев призвал продлить контрсанкции против стран Запада

Опубликовано 27.06.2018 в разделе комментариев 2

Медведев призвал продлить контрсанкции против стран Запада

России с учетом решения Евросоюза о продлении антироссийских санкции необходимо рассмотреть вопрос о продлении действия ответных мер на 2019 год, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на совещании по вопросам международной торговли.

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период - я в данном случае имею в виду 2019 год", - цитирует Медведева ТАСС.

При этом глава правительства отметил, что Москва обдумывает ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий. По его словам, решения Вашингтона "носят дискриминационный характер" и "не могут оставаться без последствий". "Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер, прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения", - сказал Медведев.

Ранее аналитики Центробанка подсчитали, что из-за введенного властями эмбарго россияне стали в два раза переплачивать за отечественные продукты. Если в 2014 году каждый россиянин переплачивал за потребление более дорогой и зачастую менее качественной российской продукции около 1935 рублей, то к 2016 году сумма переплаты выросла до 4120 рублей с человека. А общие потери потребителей выросли с 278,2 млрд руб. до 603,7 млрд руб.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Результат контрсанкций - эпидемия рака
Сидоров написал 27.06.2018 15:36
Запрет на ввоз в страну фруктов и овощей, наложенных в виде контрсанкций на ненавистное для црушников население колонии, не только привел к росту цен на них в несколько раз, но и увеличил в стране в несколько раз заболеваемость раком и другими смертельными болезнями, развитие которых, как уже доказано, эффективно сдерживается клетчаткой и растительными природными витаминами.
Кроме того, нанесен непоправимый вред здоровью целого поколения детей.
Это ничто иное как скрытый, гибридный геноцид.
Военное преступление ведущейся црушниками против населения гибридной войны.
Надо понять, эти фашисты нас убивают как только могут!
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(без названия)
киргуду написал 27.06.2018 15:24
дима,а в газету"Забайкальский рабочий"пои па цца случаем не завернуть?Ты пенсионный возраст увеличиваеш и ...да как ели санкц.продукты так в две глотки еще сильнее жрать будем,тебе назло.
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