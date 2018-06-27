Медведев призвал продлить контрсанкции против стран Запада

России с учетом решения Евросоюза о продлении антироссийских санкции необходимо рассмотреть вопрос о продлении действия ответных мер на 2019 год, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на совещании по вопросам международной торговли.

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период - я в данном случае имею в виду 2019 год", - цитирует Медведева ТАСС.

При этом глава правительства отметил, что Москва обдумывает ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий. По его словам, решения Вашингтона "носят дискриминационный характер" и "не могут оставаться без последствий". "Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер, прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения", - сказал Медведев.

Ранее аналитики Центробанка подсчитали, что из-за введенного властями эмбарго россияне стали в два раза переплачивать за отечественные продукты. Если в 2014 году каждый россиянин переплачивал за потребление более дорогой и зачастую менее качественной российской продукции около 1935 рублей, то к 2016 году сумма переплаты выросла до 4120 рублей с человека. А общие потери потребителей выросли с 278,2 млрд руб. до 603,7 млрд руб.