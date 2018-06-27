В Иркутске пройдет митинг против госпомощи бизнес-империи Дерипаски

В Иркутске 28 июня состоится митинг против роста тарифов на электроэнергию для населения в качестве меры поддержки пострадавшей от санкций компании En+ Group миллиардера Олега Дерипаски.
Как сообщают местные СМИ, митинг согласован с городской администрацией и начнется на площади у стадиона "Труд" 28 июня в 17:30. Инициатором акции выступило общественное движение "СТОП Тариф", возникшее после того, как структуры Олега Дерипаски попросили у правительства льготы для поддержки собственных компаний.
"Основная цель движения – это координация сопротивления жителей Иркутска и Иркутской области, а также общественных и политических организаций региона планам компании En+ по повышению тарифов сетей (энерготарифов) и предельного уровня платежей за услуги ЖКХ для населения в Иркутской области", - говорится в заявлении на официальном сайте движения.
В оргкомитет движения вошли депутат вошли известные иркутские журналисты, активисты, предприниматели и депутат Государственной Думы.
Напомним, в конце мая группа En+ Олега Дерипаски, подпавшая под санкции США, попросила правительство о льготах на энергорынке. Одна из предлагаемых мер поддержки - повышение тарифов на электроэнергию для населения региона.
Victor написал 27.06.2018 18:00
-Что это? написал 27.06.2018 17:49
Как и все абры и мовичи.
киргуду написал 27.06.2018 17:40
Victor написал 27.06.2018 16:31
А че. Так мол и так. Вы мол накладываете санкции: а эти ребята норовят переложить санкции на народ. Дорогой вашингтонгский обком. Примите дополнительное правило. У вас недоработка.
Дополнительное правило:
- если попавший под санкции переложил часть финансовых проблем на других: санкции подлежат автоматическому усилению, на выигранную сумму.