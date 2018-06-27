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Московский листок

В Иркутске пройдет митинг против госпомощи бизнес-империи Дерипаски

Опубликовано 27.06.2018 в разделе комментариев 4

В Иркутске пройдет митинг против госпомощи бизнес-империи Дерипаски

В Иркутске 28 июня состоится митинг против роста тарифов на электроэнергию для населения в качестве меры поддержки пострадавшей от санкций компании En+ Group миллиардера Олега Дерипаски.

Как сообщают местные СМИ, митинг согласован с городской администрацией и начнется на площади у стадиона "Труд" 28 июня в 17:30. Инициатором акции выступило общественное движение "СТОП Тариф", возникшее после того, как структуры Олега Дерипаски попросили у правительства льготы для поддержки собственных компаний.

"Основная цель движения – это координация сопротивления жителей Иркутска и Иркутской области, а также общественных и политических организаций региона планам компании En+ по повышению тарифов сетей (энерготарифов) и предельного уровня платежей за услуги ЖКХ для населения в Иркутской области", - говорится в заявлении на официальном сайте движения.

В оргкомитет движения вошли депутат вошли известные иркутские журналисты, активисты, предприниматели и депутат Государственной Думы.

Напомним, в конце мая группа En+ Олега Дерипаски, подпавшая под санкции США, попросила правительство о льготах на энергорынке. Одна из предлагаемых мер поддержки - повышение тарифов на электроэнергию для населения региона.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Дери паску, как можешь.
Victor написал 27.06.2018 18:00
не уверен. Что Дерипаска эта фамилия. Хотя как говорят евреи "при определенных обстоятельствах любое слово может быть еврейской фамилией". Какая-то вообще не человеческая фамилия. Да и на вид Дерипаска человека не очень напоминает. Клюнул на Рыбку. Может он из осьминогов.
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Дери паску, как можешь.
-Что это? написал 27.06.2018 17:49
Пошел он в ж опу.
Как и все абры и мовичи.
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(без названия)
киргуду написал 27.06.2018 17:40
слушайте,уже начинает сая пывать эти олигархи со своим правительством.
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поробуйте обращаться
Victor написал 27.06.2018 16:31
в госдеп и к Трампу лично.
А че. Так мол и так. Вы мол накладываете санкции: а эти ребята норовят переложить санкции на народ. Дорогой вашингтонгский обком. Примите дополнительное правило. У вас недоработка.
Дополнительное правило:
- если попавший под санкции переложил часть финансовых проблем на других: санкции подлежат автоматическому усилению, на выигранную сумму.
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