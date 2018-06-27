Минэкономразвития пообещало россиянам рекордное замедление роста зарплат

Рост реальных зарплат россиян в 2019 году замедлится до 1% против 6,3% в 2018 году, следует из уточненного макроэкономического прогноза, подготовленного Министерством экономического развития РФ.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, "замедление роста реальных зарплат объясняется снижением экономической активности в 2019 году". В апрельской редакции макроэкономического прогноза на 2018 год Минэкономразвития также предполагало рост реальных зарплат на 6,3%.