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Московский листок

Минэкономразвития пообещало россиянам рекордное замедление роста зарплат

Опубликовано 27.06.2018 в разделе комментариев 2

Минэкономразвития пообещало россиянам рекордное замедление роста зарплат

Рост реальных зарплат россиян в 2019 году замедлится до 1% против 6,3% в 2018 году, следует из уточненного макроэкономического прогноза, подготовленного Министерством экономического развития РФ.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, "замедление роста реальных зарплат объясняется снижением экономической активности в 2019 году". В апрельской редакции макроэкономического прогноза на 2018 год Минэкономразвития также предполагало рост реальных зарплат на 6,3%.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
н-Стожар1 написал 27.06.2018 22:32
это вряд ли. так и будут в атмосфере болтаться. седня на земля,хроники жизни читаю мусором у них там иногда воняет . так что кремлюки не тока вам мусором попахивает временами. даже до мкс докидывает запах.
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не ссыте!!!
ament написал 27.06.2018 21:45
пу обещал на марс полететь в 19 году...
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