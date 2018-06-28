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Московский листок

Пора выходить на протесты!

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 2

В студии Максима Калашникова – активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев. Перспективы протестных действий. Хотя мундиаль и стал поводом для циничного подавления гражданской активности и протаскивания под своим прикрытием «пенсионной реформы», акции протеста намечены на июль.

Первая акция: подача требований (остановить «реформу» и вынести ее на референдум) в администрацию президента – 13 ч. 4 июля.

Как превратить 9 сентября в День гнева?



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: В дании жил в зоопарке жираф. Тому жирафу взатылок - "Пиф-Паф!"
!!!!TO-T-TOT JASNO!!!& написал 28.06.2018 01:31
-То таки да...
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(без названия)
Давайте в октябре! написал 28.06.2018 01:08
Авось проблема рассосется к тому времени.
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