Пора выходить на протесты!

В студии Максима Калашникова – активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев. Перспективы протестных действий. Хотя мундиаль и стал поводом для циничного подавления гражданской активности и протаскивания под своим прикрытием «пенсионной реформы», акции протеста намечены на июль.
Первая акция: подача требований (остановить «реформу» и вынести ее на референдум) в администрацию президента – 13 ч. 4 июля.
Как превратить 9 сентября в День гнева?
!!!!TO-T-TOT JASNO!!!& написал 28.06.2018 01:31
Давайте в октябре! написал 28.06.2018 01:08