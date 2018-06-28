Пора выходить на протесты!

В студии Максима Калашникова – активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев. Перспективы протестных действий. Хотя мундиаль и стал поводом для циничного подавления гражданской активности и протаскивания под своим прикрытием «пенсионной реформы», акции протеста намечены на июль.

Первая акция: подача требований (остановить «реформу» и вынести ее на референдум) в администрацию президента – 13 ч. 4 июля.

Как превратить 9 сентября в День гнева?