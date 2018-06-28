В ночь на воскресенье 24 июня в результате нападения злоумышленников из нацистских группировок на цыганский лагерь на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Согласно сообщению, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. К сожалению, в Казахстане тоже появилось много сторонников ультраправых идей, которые пытаются брать пример со своих украинских коллег. Этот погром очевидный пример того, что будет в случае успеха националистических организаций.

Вот как описывает в красках зверства украинских нацистов деятель левого объединения «Боротьба» Андрей Манчук:

«Мы спали, проснулись от страшных криков. Все так быстро было. Напали человек десять в масках, у них в руках были топоры, биты, кувалды, они крушили все, били и мужчин, и женщин беременных, и детей. Не разбирали. Кричали «убьем на х…й, цыгане» Один пырнул меня ножом — в спину несколько раз и по руке полоснул», — рассказал «Стране» 19-летний Рача Пап, которому лечат раны во львовской больнице.

Парень признается, что встал на колени и просил о пощаде. «Но они продолжали бить ножом, я закрывался руками от ударов», — с ужасом вспоминает Рача.

На глазах парня жестоко зарезали его старшего брата — 24-летнего Давида, у которого насчитали 15 ножевых ранений. «Ему вспороли живот — воткнули нож и протянули вверх, так что внутренности вывались», — юный ром не сдерживает слез, когда рассказывает об убитом брате.

«За что? Мы же никого не обижали, у любого спросите. Не воровали, наркотики не принимали», — говорит Рача. Жители соседнего с табором района подтверждают: ромы были тихие и хлопот не доставляли. «Жили там себе спокойно, никому не мешали. А их зарезали, как свиней. Куда мы катимся. Так и «м**калей» начнут громить, или темнокожих», — возмущается один из соседей табора, Богдан Наконечный».