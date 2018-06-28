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Московский листок

Зверства украинских нацистов

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 6

В ночь на воскресенье 24 июня в результате нападения злоумышленников из нацистских группировок на цыганский лагерь на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Согласно сообщению, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. К сожалению, в Казахстане тоже появилось много сторонников ультраправых идей, которые пытаются брать пример со своих украинских коллег. Этот погром очевидный пример того, что будет в случае успеха националистических организаций.

Вот как описывает в красках зверства украинских нацистов деятель левого объединения «Боротьба» Андрей Манчук:

«Мы спали, проснулись от страшных криков. Все так быстро было. Напали человек десять в масках, у них в руках были топоры, биты, кувалды, они крушили все, били и мужчин, и женщин беременных, и детей. Не разбирали. Кричали «убьем на х…й, цыгане» Один пырнул меня ножом — в спину несколько раз и по руке полоснул», — рассказал «Стране» 19-летний Рача Пап, которому лечат раны во львовской больнице.

Парень признается, что встал на колени и просил о пощаде. «Но они продолжали бить ножом, я закрывался руками от ударов», — с ужасом вспоминает Рача.

На глазах парня жестоко зарезали его старшего брата — 24-летнего Давида, у которого насчитали 15 ножевых ранений. «Ему вспороли живот — воткнули нож и протянули вверх, так что внутренности вывались», — юный ром не сдерживает слез, когда рассказывает об убитом брате.

«За что? Мы же никого не обижали, у любого спросите. Не воровали, наркотики не принимали», — говорит Рача. Жители соседнего с табором района подтверждают: ромы были тихие и хлопот не доставляли. «Жили там себе спокойно, никому не мешали. А их зарезали, как свиней. Куда мы катимся. Так и «м**калей» начнут громить, или темнокожих», — возмущается один из соседей табора, Богдан Наконечный».



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
простая аналитика написал 28.06.2018 01:07
вбиваем в гугле "кавказец убил"
результат 570 000 ссылок за 0.3 секунды
это конечно не нацизм, когда кавказцы убивают русских )))
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(без названия)
Что значит неизвестных лиц? написал 28.06.2018 01:06
Арестовали всех. Пацанье. Школьники. Один постарше. Он командовал. Раздавал биты , ножи , топоры. Через него вышли на закащчиков. Российский след. Просто спец операция в тылу врага. Слава ФСБ!
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(без названия)
я знаю что делать! написал 28.06.2018 01:04
надо всех цыган с Украины забрать на Россию!
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кстати,Вальцман тоже ром.на кокаине сидит
вот его написал 28.06.2018 01:00
можно. Это вредный ром.
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Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 28.06.2018 00:53
Хоть какая-то польза от этих хохлов - чистят Землю от цыган.
И с чего это кто-то за цыганчу заступается?
Цыгане - это народ воров, наркоторговцев и мошенников.
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(без названия)
стоик1176 написал 28.06.2018 00:15
фашиствующие сионисты на Украине подлежат уничтожению?
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