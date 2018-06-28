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Московский листок

Путин запретил анонимайзеры, сохраняющие анонимность

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 1

репрессии цензура интернет соцети
Путин запретил анонимайзеры, сохраняющие анонимность

Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение запрета на анонимайзеры. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Отныне если провайдер хостинга или анонимайзер не предоставит данные об их владельцах или средств обхода блокировок, а также сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации, на него будет наложен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб (физлица) и от 50 тыс. руб до 300 тыс. руб (юрлица).

Если поисковые системы будут выдавать ссылки на запрещенные в России сайты, то ответственным за это физлицам придется заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб и юрлицам — от 500 тыс. руб до 700 тыс. руб.

***

Интересно, как они собираются взимать штрафы с анонимайзеров, находящихся вне юрисдикции РФ?

Хотя ход законодательной мысли в принципе понятен - если деяние запрещено, то следующим ходом будет назначено наказание тому, кто этой услугой пользуется. Рано или поздно так оно и будет - вас станут наказывать за пользование иностранным анонимайзером. К этому все и идет - наказывать юзера.

Та же история с поисковиками.

Скажите, зачем нужна поисковая система, которая не ищет то, что вам нужно?

Если запретить, скажем, Яндексу искать какую-то информацию, то вы обратитесь к Гуглу. Не ищет русская версия Гугла? Перейдете на английскую, которой плевать на законы РФ. И опять все упирается в ответственность юзера. Которого рано или поздно, но заставят отвечать за пользование "вражеским" поисковиком.

Ну и, конечно, ограничения на пользование теми сегментами сети, которые не может контролировать Роскомнадзор. 

Хорошо, что пока только штрафы, а не отрубание пальцев или выкалывание глаз...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
К этому все и идет - наказывать юзера.
Мытарь написал 28.06.2018 02:55
Заипутся пыль глотать.
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