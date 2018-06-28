Коренное непонимание и "нейро-тексто-лингвистическое" программирование

Просвещённые и "где-то как-то" оппозиционные либеральные (в широком смысле слова) деятели, с моей точки, зрения, очень странно высказываются по поводу пенсионной "реформы".

Полагаю, что во всём остальном мире (от Исландии до Ирана) их позиция была бы одной из двух:

а) сиё есть печальная необходимость и надо только обращать внимание законодателей и администраторов на узкие места и недочёты реформы;

б) это - бесстыдное ограбление народа, и надо ему это объяснять и возглавить протест.

В романе Росса Томаса "Прилипалы" хорошо показано как строиться лживая пропаганда в пользу жульнической реформы пенсионного фонда корпорации.

Но у нас "всё чудесатее и чудесатее".

Ещё ничего только не зная о развитии событий, нас убеждаю, что это - часть хитрого плана Путина (у нас всё - "часть" это плана, как 20 лет назад "всё" было частью "плана Андропова"): создадут игрушечный протест, потом отойдут на заранее подготовленные позиции и счастливый народ вновь припадёт к лотосоподобным стопам милостивца-самовыдвиженца...

В июле 1989 года именно так поощрялось разрастание Первой Шахтёрской Стачки (вторая - через год, третья - с марта 1991, четвёртая - с июня 1998) - считалось, что это долгожданное "народное движение против кооператоров"; то, что через несколько дней стачечниками будет поднят "сахаровский" лозунг легализации многопартийности - не предвидели. Как и то, что почти все тогдашние видные оппозиционеры совершили "паломничество" в шахтёрские стачкомы, старательно их политизирую в сторону демократии.

Но так, давай, интеллектуал, раз всё так понимаешь хорошо - тебе и карты в руки - разоблачай коварство власти в максимально доступной массам форме, предлагай способы нейтрализации этой политической многоходовки.

Однако, вновь и вновь льётся тот же "яд": они всех обманули и победили заранее, рыпаться бесполезно...

Всё проигравшие политически (в 1995, 2000, 2012), но совсем лично не пострадавшие, старательно вбивают в сознание: сопротивление - бесполезно...

Впрочем, самое отвратительное - это утверждения людей, зарабатывающих писаниной, преподаванием и лекциями, что теперь в итоге даже и польза получилась.

Такая "либертарианская педагогика": люди перестанут надеяться на государство и начнут пытаться обустроить старость самостоятельно... И адресуется это полжизни проработавшим в коллективах, связанных с государством как работодателем.

Что касается создания накоплений на чёрный день, то власть пару раз уронит рубль (или - наоборот - опрокинет бивалютную корзину) и всё...