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Московский листок

1-место сборной Путин уже выиграл, если кто не понял

Опубликовано 28.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 5

рф футбол мундиаль чемпионат
1-место сборной Путин уже выиграл, если кто не понял

Это мнение дилетанта. А мнения дилетантов всегда самые честные. Их прогнозы самые точные, потому что независимые и непроплаченные.

Можно было бы просто сказать, что обычно домашние чемпионаты и олимпиады выигрываются. Судьям приплачивают, они хозяевам подыгрывают.

Можно сказать и с пафосом: у России хватит нефти и газа, чтобы добыть своим орлам «золото» на домашнем ЧМ. Но попробуем порассуждать еще, если не возражаете.

На мысль о 1-м месте первым делом наталкивают две фантастические победы этой сборной над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Все мы знаем богатырскую ловкость подопечных г-на Черчесова. С прошлого чемпионате Европы они вылетели с треском, не попав даже в 1/8. А тут сплошное изумление. Но если таких триумфов не было никогда, то их и не может быть.

Второе. Пятый год наша многострадальная Отчизна под мощным прессом международных санкций. Одно спасение - помидоры от Эрдогана, которыми он так легко отделался. Даже за сбитую «сушку»  не заплатил.

А от Америки и Европы сплошное поношение. Россию лишили участия в февральской Олимпиаде в Южной Корее. Позорище было неимоверное, когда поехавшие туда отщепенцы выступали под «белогвардейскими флагами». На что не пойдешь ради халявной «БМВ» - верно?

А тут случилось чудо: ни одна страна мира не объявила бойкот путинскому мундиалю. Почему? Значит, была договоренность. Неслучайно к началу ЧМ он приурочил антиконституционную авантюру с повышением пенсионного возраста. Именно этого от него давно требуют МВФ и «Вашингтонский обком».

 Он как бы говорит им: я свое обещание выполняю. Выполняйте и вы свое. Трамп  срочно подобрел к нему? С чего бы это? Может, нам американские пенсии установят? Так и германских хватило бы.

Дайте задание компьютеру, и он вам набросает такие красивые комбинации, что 1-е место сборной России будет выглядеть естественным.

В этом случае никто не будет спрашивать, во сколько он обошелся нашему народу. Сколько рублей нацлидер во имя своего тщеславия вытащил из кармана каждой семьи во время жесточайшего экономического кризиса.

Вы не забыли, что главным прорабом по строительству спортобъектов (при помощи турок) друг дзюдоисток и скелетонисток назначил своего любимца - первого вице-премьера Шувалова? Героя многочисленных коррупционных скандалов, о котором даже на прилизанном сайте « Компромат.ру»  десятка полтора ехидных статей.

18 сентября 2015 г. этот самовлюбленный миллиардер в компании чиновных бонз устроил на Красной площади показушное шоу «До старта 1000 дней». Запустили часы с обратным отсчетом времени и наговорили сорок бочек арестантов.

Пришел урочный час - ну и где этот хвастун? Чего ж не отчитался, сколько понастроил к чемпионату и во сколько он обошелся нашему налогоплательщику? Наверняка на орден какой-нибудь блаженной игуменьи Прасковьи наработал.

Исчез Хлестаков. Убрал его лучший друг бобслеисток и фигуристок втихую из правительства за месяц до открытия ЧМ. Почему? Видимо, чтобы не задавали ему публичных вопросов насчет общих затрат и почему этот мундиаль такой дорогущий?

После зимней Олимпиады в Сочи неукротимый Борис Немцов подсчитал, что она была самой дорогой за всю историю олимпиад - 50 млрд. долларов. Фантастика! С чего бы это?

А с того, что 24 миллиарда «баксов»  потратили на строительство спортобъектов и инфраструктуры. А 26 млрд., по его утверждению, - «хищения и откаты».

В отчете названы фамилии приближенных к телу олигархов и госчиновников, хапнувших эти миллиарды. Читает иной и думает: заказчиком устранения БЕНа мог быть и тот же Якунин, и тот же Миллер, не говоря уже про того же Рамзана.

Доклад Б.Немцова и его соавтора Л.Мартынюка не опровергнут, не признан экстремистским или клеветническим. Обвиненные в хищениях фигуранты при его жизни не стали с ними судиться и опровергать обвинения в воровстве. (http://nemtsov.ru/old/indexd31b.html?id=718789).

В общем, стоимость ЧМ-2018 для нашего народа г-н Путин не назвал. Как не назвал стоимость для нас бразильской летней Олимпиады 2016 г. и зимней в Пчхёнчхане. Значит, воровство?

А тут в случае «золота»  вообще такие вопросы задавать никто не станет. Так что для меня исход матча Россия - Испания 1 июля вещь запрограммированная и очевидная.

Скажет бабушка Валя из Совфеда, что она восхищена, и все послушно закивают головами…

 

P.S. В связи с вышеизложенным, редакция ФОРУМа.мск намерена 1 июля узнать счет матча Россия - Испания и сделать соответствующие оргвыводы.



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Всего комментариев к статье: 5
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Look RT
Look Russia Today написал 28.06.2018 09:30
Правда не кусается! Смотрим RT
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дурак, дурак, дурак
головенка написал 28.06.2018 09:24
арабы в футбол играть не умеют просто. А как только рф напоролась на команду, более или менее способную играть в футбол, так сразу и огребла по заслугам.
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(без названия)
а-ха-ха-ха написал 28.06.2018 09:21
Это мнение дилетанта. А мнения дилетантов всегда самые честные. Их прогнозы самые точные, потому что независимые и непроплаченные.
_______
исповедь журнашлюхи головенки.
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гауляйтер колонии РФ-старик Вова Мугабе выполняет
приказы написал 28.06.2018 09:19
Ротшильдов и Рокфеллеров.
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(без названия)
IPs написал 28.06.2018 09:19
ВОПРОС: сколько путлеры заплатили Саудовской Аравии, чтоб 1)стартовый матч 2}в день открытия мундиаля 3}с сидящим на трибуне космическим лидером прошел так победоносно для страны 404?
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