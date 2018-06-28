Учителя в сырьевой империи продолжают работать за гроши, выяснил ОНФ

Учителя недовольны своей работой, порядка 20% педагогов подумывают об уходе из школ, свидетельствуют данные мониторинга, проведенного Общероссийским народным фронтом, на которые ссылается РБК. По данным экспертов, поводом для недовольства учителей послужили низкие зарплаты и высокая нагрузка. В ОНФ отмечают, что "темпы роста зарплаты (педагогов) остаются незначительными и не позволяют достичь уровня, о котором заявляет Росстат".

К примеру, в Мурманской области, по данным опроса, учителя зарабатывают в среднем 36 382 рублей, а то время как по официальной статистике - 50 560 рублей. В Свердловской области средний заработок педагога составляет 24 тыс. рублей (против 33 тыс. официальных).

Впрочем, даже эту небольшую зарплату педагоги получают при очень высокой нагрузке. По данным мониторинга, больше всего учителям приходится работать в Кемеровской, Костромской и Самарской областях - в среднем они ведут по 30 уроков в неделю.

При этом каждый четвертый учитель дополнительно работает по совместительству. Из-за постоянно увеличивающейся нагрузки об уходе с работы подумывает каждый пятый педагог, утверждают эксперты ОНФ.

Кроме того, по их данным, 7% опрошенных учителей жалуются на полную или частичную невыплату зарплаты, 23% - на ее неправильное начисление.

Введенные критерии оценки эффективности педагогов привели к тому, что люди попросту не понимают, по какой модели рассчитывается их зарплата. В некоторых регионах выплаты не только начисляют, но и вычитаются. 57% учителей признались, что вовсе не получают никаких компенсационных выплат за сверхурочную работу или совмещение.

Некоторые эксперты считают, что мониторинг ОНФ даже приукрашивает ситуацию. По данным Конфедерации труда, зарплаты учителей не только не повышаются, вопреки наказу руководства страны, но постепенно уменьшаются, заявил "Ведомостям" сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.

От редакции: Мы не раз уже писали, и в комментариях, и отдельными статьями, что работа педагогом в РФ - является подвигом. Опубликованное недавно открытое письмо учительницы из Казани вызвало бурные, многочисленные отклики - она признала в нём, что 25 тысяч это верхний порог зарплат в данной профессии. А в Москве подсобянинские статисты продолжают врать, что столичные учителя получают чуть ли не сто тысяч в месяц... В отдельных частных школах, с которыми делится олигархат - может быть, но в среднем учителя получают те же 15-20 тысяч плюс-минус сколько-то. Да-да, в Москве, столице нашей родины.

Работа педагогом сейчас - чаще не благодаря, а вопреки тому, что платит государство, - Миссия. Без всякого преувеличения - миссия передачи советского опыта, советской школы в молодые умы. Знаю это потому что именно по этому принципу продолжает преподавать изгнанную из школьной программы астрономию моя мама - в лицее, где она преподаёт, платят унизительные гроши, но это не имеет для неё никакого значения, и никогда не имело. Главное - воспитание новых и новых умов в научном духе, и некоторые из них становятся сами педагогами, помогают преподавать астрономию, нести свет знаний дальше. Вот это победа. И олигархическое государство с его ОНФами и хитрыми системами начисления учительских зарплат тут - где-то "сбоку-поперёку". Да, на фоне учительских зарплат то, что "слуги народа" нагло получают в Госдуме в качестве "заработной платы" - по 400 и более тысяч рублей, - вызов всему обществу, как и заработки кремлёвских миллионеров и миллиардеров. Но такое госдуарство мы себе вместе все и заработали - что оно вот так, вот в эту сторону заработало...

Д.Ч.

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