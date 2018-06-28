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Московский листок

За критику пенсионной реформы изгнан из правящей партии секретарь ярославского отделения "ЕдРа"

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 2

едро протесты реформа пенсионеры пенсии
За критику пенсионной реформы изгнан из правящей партии секретарь ярославского отделения "ЕдРа"

Президиум генсовета "Единой России" отправил в отставку секретаря ярославского отделения партии Михаила Боровицкого. Об этом сообщают со ссылкой на источники в партии РБК и "Ведомости". Позднее информацию об увольнении подтвердил изданию Vidsboku и сам Боровицкий. Он сообщил, что подал заявление об уходе, однако причины отставки комментировать не стал. 

По данным СМИ, поводом для нее послужила критика ярославскими единороссами пенсионной реформы. 26 июня ярославская облдума направила обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом не торопиться принимать законопроект. Проект обращения подготовили депутаты от "Единой России". 

В заявлении отмечалось, что решение правительства о повышении пенсионного возраста стало "неожиданным" для большинства россиян. Оно также "вызвало серьезный резонанс". При этом инициатива не обсуждалась в обществе, а также не проводилась "экспертная проработка его обоснованности и последствий". 

Депутаты выражали опасения, что повышение пенсионного возраста может повлечь негативные последствия, и призывали сначала всесторонне обсудить данный вопрос "с участием всех общественных институтов" и экспертов, а также провести разъяснительную работу среди россиян, и только после этого рассматривать вопрос в парламенте. 

Именно это обращение и стало причиной увольнения Боровицкого, пишет РБК. В "Единой России" посчитали, что были не соблюдены внутрипартийные решения о выработке консолидированной позиции партии, что является недопустимым, рассказал один из собеседников издания. 

Ранее руководство "Единой России" запретило представителям партии критиковать пенсионную реформу. Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак заявил, что "партия не может превращаться в балаган". Позиция партии по всем вопросам должна сначала обсуждаться внутри нее, потом с гражданами "и только потом публично выражаться в консолидированной позиции партии".

Тем временем уже 23 июня шесть членов Пресненской организации партии "Единая Россия" подписали заявление о несогласии с планируемым повышением пенсионного возраста. В заявлении законопроект назван антисоциальным, подписавшие его члены партии "Единая Россия", призывают Правительство отказаться от этой инициативы, депутатов ГД не голосовать за этот законопроект, а Президента не подписывать законопроект, если он будет принят ГД. 

Законопроект подписали: Ткач Е.В., Скорик Т.Н., Москва Н.А., Семенова В.Н., Тихонова М.И., Асманова Е.В. 

Заявление отправлено в Правительство Р.Ф. руководство фракции и партии ЕР, Администрацию Президента РФ. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
лайон написал 28.06.2018 12:20
...бандюган-едрис андрос стульчак...
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Наша любимая партия
Единая Россия написал 28.06.2018 12:19
За Единую Россию! За Владимира Путина!
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