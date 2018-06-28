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Московский листок

"Поставить Америку на колени" - вот задача для современного Ирана

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 3

иран сша санкции атом
"Поставить Америку на колени" - вот задача для современного Ирана

Иранцы должны все вместе выступить перед лицом американского давления, чтобы "поставить Америку на колени", заявил президент Ирана Хасан Роухани в своем выступлении на государственном телевидении. "Мы столкнемся с проблемами, мы столкнемся с давлением, но мы не пожертвуем нашей независимостью", - сказал Роухани, которого цитирует Reuters. 

Как отмечает агентство, Роухани считается умеренным по иранским меркам политиком, но его высказывания становятся все более резкими после того, как американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновят против Тегерана "самые жесткие санкции". Кроме того, в Иране выразили недовольство решением США о переносе в Иерусалим американского посольства, в очередной раз пригрозив Израилю уничтожением.

Напомним, 8 мая этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения, после того как власти Израиля заявили о наличии у них соответствующих разведданных. 

В конце мая Белый дом США выдвинул 12 требований, которые необходимо выполнить Тегерану для того, чтобы Вашингтон не стал ужесточать санкционный режим. В частности, Иран должен предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неограниченный доступ ко всем своим военным объектам, вывести все силы "под иранским командованием" из Сирии, прекратить угрозы в адрес Израиля, отказаться от поддержки хуситов в гражданской войне в Йемене и прекратить поддерживать талибов (запрещены в РФ) в Афганистане.

Страны-члены ООН должны поддержать США в вопросе восстановления санкций против Ирана, заявил заместитель постпреда США при всемирной организации Джонатан Коэн, выступая на заседании Совбеза 27 июня. 

"Когда мы имеем дело со страной, которая постоянно нарушает резолюции СБ ООН, крайне важно, чтобы мы добились значимых последствий для нее", - сказал Коэн (цитата по "Интерфаксу"). Дипломат подчеркнул: "Именно поэтому мы призываем членов нынешнего Совета присоединиться к нам в вопросе санкций, направленных против пагубного поведения Ирана в регионе". 

Он сослался на доклад генсека ООН, зачитанный на заседании, отметив, что этот документ "свидетельствует о том, что Иран продолжает дестабилизировать регион посредством поддержки террористических группировок", а также на то, что Тегеран поставляет компоненты ракет йеменским повстанцам, которыми они ведут обстрелы территории Саудовской Аравии.  

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
патриот совсем истинный написал 28.06.2018 12:33
Теперь Омериге точно полный писец!Вон друг Ким Третий обещал разбомбить и разбомбил. Вонсан.Путин тоже обещал,что турки одними помидорами не отделаются и точно"В магазине чего только турецкого нет- и персики,и абрикосы,и черешня,и конечно помидоры.А чтобы турки не переживали и окончательно убедились во всемогуществе Путина,мы им АЭС построим и ракеты дадим.За наши деньги.под невозвратный кредит.Путин добрый, он всем дает,а отдавать не просит,он не злой Трамп.Ну а ежели Иран обещал поставить.то точно поставит,он таких обещалок сколько наговорил и каждый раз ставит.Примерно также как Путин поднимает.Путин поднимает Россию с колен,а Иран ставит Америку на колени.Ура,все довольны.Присмотрятся,а Америка все также стоит.а Россия опять на коленях.Мистика!
Не,ну сейчас точно получится.Если долго мучится,хрен что получится.
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Гульнара написал 28.06.2018 12:23
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