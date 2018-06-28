Господа Сенат не стали запрещать себе и чинушам отдых в любимых странах-санкционерах

Совет Федерации РФ отказался вводить запрет для российских чиновников на выезд в страны, которые объявили санкции против России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ Совфеда, направленный авторам инициативы - Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

Издание отмечает, что сенаторы рассмотрели идею и сочли ее неконституционной и чрезмерной. В частности, глава аппарата комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Петр Кучеренко заявил, что Конституционный суд РФ требует соблюдать "баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов".

В связи с этим необходимо "использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры, соблюдая при этом принципы справедливости, равенства и соразмерности", говорится в его письме.

Кроме того, Кучеренко напоминает про уже существующие ограничения для чиновников и федеральный закон о порядке выезда из России и въезда в страну, согласно которому ограничения на выезд могут быть только временными.

Напомним, идея принять законодательную меру, которая бы запрещала чиновникам и членам парламента проводить отпуск в странах, наложивших санкции на Россию, была озвучена представителями бизнес-сообщества в преддверии сезона отпусков - в мае текущего года.

Авторы инициативы называли недопустимой ситуацию, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и "культурные" санкции.

Ранее против инициативы уже высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она, в частности, назвала предложение бизнесменов "неумным и непродуманным", напомнив, что право отдыхать, где хочется, гарантировано каждому гражданину РФ Конституцией.

В то же время она добавила, что отдых в санкционных странах - "это вопрос этики государственного служащего, депутата и сенатора. Я надеюсь, что этика у нас будет на высочайшем уровне", - резюмировала спикер.

Против идеи запрета чиновникам на отдых в "санкционных" странах высказались и в Госдуме. В то же время депутаты приняли закон о контрсанкциях, позволяющий вводить запрет или ограничения на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств. Ограничивать им участие в госзаказе и приватизации, а также принимать "иные меры" воздействия.

- В этой истории, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - смешно всё, с самого начала: во-первых запрет предложили бизнес-патриотики, на которых Лиза Пескова работала некоторое время (не слежу, может, уже не работает), сама известная своими непрерывными "командировками" в страны ЕС, то есть как раз страны-санкционеры, - во-вторых, то что господа Сенат ответили бизнес-патриотам и того смешнее - "вопрос личной этики", вроде как все эти миллионеры-госстроители обладают избытками совести, а не денег!.. Да нынче самый разгар отпускного сезона, кто ж себе "малину" будет портить? Столько недвижимости зарубежной ждёт хозяевОф расеянских, столько яхт! И что - себе же самим обломать такой кайф?! Нет - такого рода дураков в Совфеде и Госдуре нет, всё же пользу собственного пуза они чтят. А что за рубежом из РФ отдыхать может по уровню доходов меньше 2 процентов населения - это не их проблема, они-то свой счастливый билет урвали и в эти проценты входят.

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