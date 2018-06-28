Национальный Лидер разрешил "шмонать" банковские карты дорогих россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Данным документом банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения в хищении с них средств. Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов.

При проведении сомнительных финансовых операций банк должен незамедлительно связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. В случае подтверждения операции перевод выполняется незамедлительно.

Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей. 5 июня закон был принят Государственной Думой, 20 июня одобрен Советом Федерации. Он вступит в силу через 90 дней после публикации.

Напомним, сегодня же Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение запрета на анонимайзеры. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Отныне если провайдер хостинга или анонимайзер не предоставит данные об их владельцах или средств обхода блокировок, а также сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации, на него будет наложен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб (физлица) и от 50 тыс. руб до 300 тыс. руб (юрлица).

От редакции: Великолепное удобство! Вот счета Дерипаски, Абрамовича, Усманова - на которых лежат миллиарды, и которые давно вызывают большущие подозрения у тех стран, где они лежат, - нет, эти счета не вызывают никакого беспокойства у всевидящего Путина! Там "хорошие" деньги, их не в чём ни подозревать, ни проверять на предмет источника (эксплуатации недр и дешёвого российского трудящегося) - не надо. А вот жалкие рублики трудящихся на картах Спёрбанка, которые они друг другу иногда переводят, - они вызывают у миллиардеров во главе с Путиным огромнейшие подозрения. Представляете себе удобство - а точнее средство мгновенного "опускания" на социальном лифте вниз всех политически неугодных, критикующих, "возникающих"?

У вас подключена автооплата квартплаты, например, к карточке - но у банка появились подозрения именно в день, когда средства снимаются с карты, и так - с полгодика. А что? Всё по-путински, всё по закону. Пара дней - и оплата не прошла. К вам далее приходят полицаи (вместе с коллекторами, которым Жилищник или ещё какая сволочь-ГБУ отдали ваш долг) и вышвыривают из квартиры - извините, долг по квартплате перешёл за условный порог. Спасибо Путину за это!

Д.Ч.

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