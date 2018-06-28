Фотопедофил и "мемориалец" Дмитриев подозревается уже в конкретной педофилии

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев, задержанный накануне правоохранителями, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение Следственного комитета РФ.

"Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Он является подозреваемым", - сообщил агентству старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов. Никаких подробностей он не привел.

Отметим, что п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ предусматривает наказание за насильственные действия, совершенные "в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Срок лишения свободы по этой статье составляет от 12 до 20 лет.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявил "Интерфаксу", что 28 июня Петрозаводский городской суд, вероятно, рассмотрит ходатайство следствия об аресте историка.

"В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили ТАСС в пресс-службе СК.

Напомним, ранее Дмитриев проходил обвиняемым по делу о развратных действиях. Его обвинили в изготовлении детской порнографии из-за обнаруженных следователями фотографий его приемной дочери 2005 года рождения.

5 апреля Петрозаводский городской суд Дмитриева полностью оправдал. Однако в середине июня Верховный суд Карелии этот оправдательный приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение.

В период суда правозащитник находился под стражей. В январе 2018 года его выпустили под подписку о невыезде.

27 июня адвокат Дмитриева сообщил, что тот был задержан в Петрозаводске во время своей поездки в монастырь, после чего его увезли в СИЗО. Дочь историка Екатерина Клодт рассказала "Новой газете", что Дмитриева задержали на подъезде к Свирскому монастырю сотрудники ДПС, сообщив, что на него есть ориентировка в рамках уголовного дела, заведенного следователем Максимом Завацким.

Знакомая Дмитриева, находившаяся вместе с ним в момент задержания, позвонила его дочери в 20:30. Примерно в то же время в СМИ появилась информация о том, что историк якобы собирался сбежать из страны.

От редакции: Во-первых, почему мы имеем право называть этого борца за "правду о зверствах НКВД" - фотопедофилом. Судом установлен факт наличия в его компьютере огромного количества фотографий своей обнажённой приёмной дочери. То есть сам процесс фотографирования ему явно нравился - а жалкая "отмАза", как у них на зоне говорят, что фотографии делались для неких надзорных инстанций, не годится никуда (зато столичным либералам очень подходит). Почему такое патологическое количество фотографий? И что - сами инстанции требовали именно таких вот, с явно эротическим уклоном, фотографий? Что-то с той стороны на суде не прозвучало ни одной реплики. И что он пытался бежать - вполне логично (а если бежать нелегальными каналами, о чём диссидА давно осведомлена, - ведь по этим каналам "правду о ГУЛАГе" она и получала, - никакого загранпаспорта не нужно).

Во-вторых, очевидно, что эта очередная "совесть постсоветской России" (которую дружно отмывали в эфире "Бизнес-ФМ", "Коммерсант-ФМ" и "Эхо") - повредилась умом. Ну, представьте - уверовать с головой во всю антисоветскую, тиражировавшуюся щедро не только всеми "голосами", но и "тамиздатом" муть про миллоны умученных в ГУЛАГе только в 1937-м! Свято верить в это и пропагандирвать... Десятилетиями ходить по Карелии с лопатой и экскурсиями для иностранцев и православных (которые наиболее падки на антисоветскую пропаганду), книги скорбно-лживые выпускать за госсредства! И ведь одного такого уверовавшего, который сам отсидел вовсе не за политику, знает грубость уркаганов (и субъективно "умножает" её на "времена большого террора") - хватит чтобы целый регион поставить на уши. Внести в список "невиннорасстрелянных" и тех, кто прошёл ГУЛАГ, а потом успешно работал на гражданке и воевал в Великой Отечественной (о чём своевременно - спасибо! - сообщил наш постоянный автор А.Степанов) - ну, вы же понимаете, что это патология?

Далее этот человек, не видевший никаких радостей кроме "зоны" и ГУЛАГа (именно как мифа), почему-то при наличии судимости спокойно усыновляет девочку - и вот, как тот набоковский Гумберт Гумбертович (а "Лолита" для антисоветчиков тоже святое) получает некий доступ к визуальным педофильским радостям (иные пока не доказаны). Всё вполне логично... Впрочем, заниматься этим должна карательная психиатрия, но таковая запрещена властью, которая недавно в обнимку с Н.Солженицыной открыла стену скорби по от Сталина и НКВД умученным в Гулаге - на проспекте Сахарова, аккурат поблизости от офиса своего, силовигархии, банка "Россия", СОГАЗа и прочих святынь, как бы на страже завоеваний демократии. Банк и ГУЛАГ - это в историческом измерении ближашие родственники, если вы ещё не поняли: не победи миф "об ужосах ГУЛАГа" наш советский социализм в 1991-м, не получила бы морального карт-бланша эта питерская контра столько банков тут наплодить, чтоб обирать население и отмывать нефтедоллары.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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