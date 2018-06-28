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Московский листок

Вице-президент США Майк Пенс теперь не только "политически глупый болван", но и "ядовитая гадюка"

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 1

сша венесуэла
Вице-президент США Майк Пенс теперь не только "политически глупый болван", но и "ядовитая гадюка"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майка Пенса "ядовитой гадюкой" и пообещал помешать попыткам Вашингтона отстранить себя от власти. "Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее", - заявил Мадуро 27 июня в ходе телевизионного обращения к нации. "Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились. Боливарианская революция становится все сильнее и сильнее", - добавил он (цитата по Reuters).

Мадуро обвиняет США в стремлении свергнуть его правительство с целью завладеть нефтяными запасами и полезными ископаемыми Боливарианской Республики. Лидер Венесуэлы также утверждает, что Вашингтон ведет экономическую войну против Каракаса, передает ТАСС. 

26 июня вице-президент США прибыл в Бразилию с двухдневным визитом и провел переговоры с президентом этой южноамериканской страны Мишелом Темером в его рабочей резиденции в Бразилиа. Выступая перед журналистами, Пенс поблагодарил власти Бразилии за поддержку экономических санкций против Венесуэлы и приветствовал лидерство страны в том, что касается изоляции Каракаса.

Напомним, 24 мая Чве Сон Хи, заместительница министра иностранных дел КНДР, тоже не стеснялась в выражениях, характеризующих Пенса: "Я, как специалист по отношениям именно с США, не могу скрыть удивления тому, что вице-президент США нес такой невежественный вздор. Если такой человек является вице-президентом «единственной сверхдержавы», то ему полагается немного знать общее положение дел в мире и чувствовать течение диалога и атмосферу смягчения обстановки на Корейском полуострове. Он сравнивает наше государство с Ливией, которая обладала по сравнению с США ничтожными вооружениями, и потому проиграла в неравной войне с империализмом. Только по этому одному заявлению Пенса можно понять, что он является политически глупым болваном.

Вслед за помощником по национальной безопасности Белого дома Болтоном на этот раз вице-президент Пенс опять разглагольствовал, что мы станем повторять ошибки Ливии. Именно для того, чтобы не повторить ошибок джамахирии, Ливии мы столь высокой ценой для благосостояния народа КНДР укрепляли ядерные, ныне уже мощные и надежные силы, способные защитить от наступления империализма социализм, мир и безопасность Корейского полуострова и региона." 

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Чве Сон Хи: Пенс является политически глупым болваном



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Всего комментариев к статье: 1
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Pondremos a Estados Unidos de rodillas
обалдеть написал 28.06.2018 14:39
И Этот тоже обещает поставить Америку на колени?
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