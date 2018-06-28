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Московский листок

Силовигархия даст газ Евросоюзу по "Северному потоку-2" любой ценой

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 1

газпром силовигархия евросоюз классоваяненависть
Силовигархия даст газ Евросоюзу по "Северному потоку-2" любой ценой

Nord Stream 2 начнет строительство газопровода «Северный поток-2» нынешним летом, даже не имея на руках разрешения от Дании. Об этом финансовый директор компании Пол Коркор заявил на Мировом газовом конгрессе. 

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании»,— цитирует господина Коркора «Интерфакс». Он добавил, что компания ждет разрешения от Дании «в следующие недели или месяцы». При этом финдиректор Nord Stream 2 не уточнил, сколько времени компания может прождать перед тем, как подать заявление на другой маршрут. 

Господин Коркор выразил уверенность, что если Дания не разрешит строительство «Северного потока-2» в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах. 

Дания остается последней страной, от которой Nord Stream 2 ждет разрешения. Проложить трубопровод по своей территории уже разрешили Германия, Финляндия и Швеция — это почти 90% маршрута. В середине мая уже начались подготовительные работы на морском участке «Северного потока-2» в Германии. 

Ранее сообщалось, что власти Дании намеренно затягивают выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2» под давлением США. Вчера премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен предложил решать вопрос «Северного потока-2» на общеевропейском уровне.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Восхищает то, как аргументирует силовигархия (конечно, устами СМИ - "Коммерсант-ФМ", например) необходимость строительства этого трубопровода. "Дешёвый российский газ - против дорогого сжиженного американского" - вот железная аргументация наших буржуев. Святая конкруенция - мы лишь её адепты. Причём, что видно по фамилиям, в проекте рулят отнюдь не одни газпромовцы. И это - важнейшее направление внешней политики, не будем забывать! Дать Евросоюзу дешёвый российский газ - такой лозунг должны нынче нести те же самые путриоты, которые ранее поддерживали класс-паразит в его дружбе с Турцией. Правда, Турция подстраховалась ещё одним постсоветским газопроводом, в обход РФ - но в том её потребительское право... Часть "Турецкого потока" - километры труб Миллер и Ко разобрали, причём всё за счёт бюджета РФ, само собой. И теперь Газпром совершает очередной патриотический "отход на Север", аж дух захватывает - победят они там датчан, нет? Но гордость национальная всё равно растёт: ведь могли бы этот же газ направить в отечественную инустрию, однако поскольку под командованием мудрого Путина 35 тысяч заводов уничтожено, такого соблазна нет и "насущная миссия России - наполнить газом лёгкие Китая" (это не я заговариваюсь, это цитата из романа Проханова "Губернатор") - в общем, миссия очищена. Газ задёшево - только странам, которые санкциями обложили околопутинских олигархов, "душат санкциями Россию". Ход конём! А родные цены на газ подрастут опять - пусть отечественное быдло платит за счастье газового путриотизма. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1178 написал 28.06.2018 17:33
Когда животные московские, начавшие авантюру в Сирии, пойдут с повинной к следователю?
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