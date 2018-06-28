От Цуркан отмежевалось не менее неё подозрительное порождение Чубайса "Интер РАО"

Энергетическая компания "Интер РАО" вывела из правления Карину Цуркан, которой в четверг, 28 июня, официально предъявили обвинения в шпионаже. "Досрочно прекратить полномочия члена Правления - руководителя Блока трейдинга ПАО "Интер РАО" Цуркан Карины Валерьевны 28 июня 2018 года", - сообщается на сайте компании.

В "Интер РАО" Цуркан курировала экспорт и импорт электроэнергии, а также отвечала за бизнес холдинга в Молдавии - Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.

Ранее 28 июня суд оставил топ-менеджера под стражей.

Отметим, 25 июня "Коммерсант" писал со ссылкой на источники, что в ближайшее время в руководстве "Интер РАО" произойдут масштабные перестановки. По данным журналистов, руководитель блока стратегии и инвестиций компании Ильнар Мирсияпов будет полностью переведен на взаимодействие с органами власти, а вместо Цуркан руководить блоком трейдинга в компании будет Александра Панина, сейчас совмещающая несколько должностей.

Лефортовский районный суда Москвы арестовал 43-летнюю Карину Цуркан 15 июня. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). По словам одного из источников, близкого к следствию, топ-менеджер, возможно, "передавала сведения о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии", которая в свою очередь, по некоторым данным, "сотрудничает с ЦРУ".

Цуркан якобы имела доступ к информации об атомном проекте в Турции. Кроме того, она знала детали негласных соглашений с украинскими представителями, благодаря которым в 2014 - 2015 годах украинская электроэнергия поставлялась в присоединенный к России Крым. Сама арестованная свою вину не признает.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники в спецслужбах, Цуркан подозревают в передаче зарубежным спецслужбам данных о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и в Донбасс.

От редакции: Отметим, что не будь этого досадного, весьма неудобного и несвоевременного для правящего класса эпизода, - мы бы и не узнали, что существует "Интер РАО". Надо понимать, что так названа именно та часть советской ЕЭС, которую потом Чубайс превратил в РАО (акционерное общество) и пустил в распыл далее - то есть именно как Единая энергосистема эта гигантская сеть перестала существовать. Такова уж миссия истинного демократа - пилить, рубить, делить. И вот, из тех частей РАО ЕЭС - выделена компания, которая работает на всё тех же советских мощностях (но выведенных из-под юрисдикции государства российского - РФ), причём мощности эти часто находятся за рубежами РФ.

Это важно: они не поставляют энергию за границу, они, как в той же Молдавии, Приднестровье и ещё наверное много где - имеют готовые ГРЭС и даже АЭС, производят её там же. То есть это компания-мультимиллиардер, которая ничего сама не построила, всё получила от СССР даром. Интересно было бы увидеть ведомость - сколько там они сами себе начисляют "зарплат" от использования части советской ЕЭС в целях личного обогащения. Ну, и к существующей системе, понятно, всегда проще прибавлять отдельные АЭС - как в Турции, например - ведь там индустрия растёт, в отличие от РФ. Вообще, расследовать бы всю еятельность этого отрезанного Чубайсом от ЕЭС ломтя - наверняка, не одна Цуркан там покажется подозрительной... Сил у СК, ФСБ и прочих структур - вряд ли хватит на такое расследование, придётся уже после революции.

Д.Ч.

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