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Московский листок

Правительство Кировской области "продавило" поддержку пенсионной реформы

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 2

регионы едро позор реформа вертикаль пенсионеры киров
Правительство Кировской области "продавило" поддержку пенсионной реформы

Кировское правительство при поддержке (предательстве) политиков, депутатов от "Единой России", профсоюзных начальников продавило голосование в поддержку пенсионной реформы от лица Кировской области в областном заксобрании. 

В результате десятки тысяч жителей вятского региона просто не доживут до пенсии. Каждый год. 

Помрут от болезней, экологии и счастливой жизни, которую эти дядьки им обещали.

Если бы властям надо было отправить всех пенсионеров на Луну безвозвратно, - например, для оптимизации бюджета, то не сомневайтесь - эти ребята проголосовали бы "За". 

Напомним, сегодня же Президиум генсовета "Единой России" отправил в отставку секретаря ярославского отделения партии Михаила Боровицкого. Об этом сообщают со ссылкой на источники в партии РБК и "Ведомости". Позднее информацию об увольнении подтвердил изданию Vidsboku и сам Боровицкий. Он сообщил, что подал заявление об уходе, однако причины отставки комментировать не стал. 

По данным СМИ, поводом для нее послужила критика ярославскими единороссами пенсионной реформы. 26 июня ярославская облдума направила обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом не торопиться принимать законопроект. Проект обращения подготовили депутаты от "Единой России". 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 28.06.2018 19:45
запомним,этих танками пополам разорвать
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Финни написал 28.06.2018 19:15
Долой анти-народную диктатуру изменников Советской Родины!!!
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