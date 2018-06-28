На туапсинских предприятиях рабочие собирают подписи против пенсионной реформы

Единороссов увольняют за критику пенсионной реформы. Что уж говорить о нас, смертных смердах.

Пока не уволили, сообщаю. На туапсинских предприятиях собираются подписи против пенсионной реформы. Конечно, могут заменить первый лист и окажется, что все подписавшиеся "за". Но в реальности 100% рабочих коллективов "против".

Вот это называется рейтингом!

Золотари из правительства, ГД, СФ, всевозможных общественных организаций и федеральных СМИ пытаются сделать из говна конфетку. Граждане комментируют эти потуги нелитературными выражениями.

Сама реформа больше предназначена для замера социальных настроений и добивания остатков самоорганизации масс.

Это некий Рубикон, перейдя который мы познаем гораздо больше бессильных разочарований, злобы и ненависти.

Но уже через поколение страна (или придаток международной корпорации) получит необходимые ТНК граждан-буратин.

Протесты разобщены и хайпожоры. Вот если бы вся страна одела и не снимала майки одного цвета и со слоганом против реформы, пользы могло быть больше. Чем от митингов, пикетов и прочей социальной копипасты.

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