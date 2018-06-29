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Московский листок

От Рейкъявика-1985 к Хельсинки-2018

Опубликовано 29.06.2018 автором в разделе комментариев 1

сша война рф
От Рейкъявика-1985 к Хельсинки-2018

Все словно с ума сходят по поводу встречи Путина и Трампа в Хельсинки (или где там еще?). Но что она может реально дать? Какие-то подвижки здесь возможны лишь при огромных уступках Путина Америке. Как и в случае со встречей Горбачева и Рейгана в Исландии в ноябре 1985-го. 

*** 

Вы что, всерьез полагаете, что Трамп, широко улыбаясь, скажет: «Оу йес, ВладИмир, мы признаем Крым в составе РФ, плюем на Украину с Донбассом, снимаем с вас санкции и готовы считать Асада главой Сирии»? 

Ерунда полнейшая. Напомню, что Трамп – не пахан всеамериканский и у него нет партии «Единая Америка». Он сам снять санкции не может. Конгресс, понимаешь, не допустит – это теперь в его руках. Присоединение Крыма США никогда не признают. Запрещенноевроссии ИГИЛ не является какой-либо серьезной угрозой для Соединенных Штатов и для борьбы с ним Вашингтону не нужно идти на какие-то эпохальные уступки Москве. 

Дальше: главная цель Трампа – вернуть промышленность в США, для этого разломав прежнюю либеральную глобализацию, введя протекционизм и сорвав мир в новый круг глобального спада. Ради этой цели, во-первых, Трамп не собирается ссориться ни с Конгрессом, ни с Республиканской партией, в обмен налаживая отношения с Путиным. Эти отношения в данном случае бесполезны. ВВП тут ничем не может помочь Трампу, да и выступает при этом ярым противником протекционизма. Да и РФ по части экономики – от силы одна пятая СССР1985 г. 

*** 

Может, Трамп боится гонки вооружений со стороны РФ? Или какой-то ядерной войны с Москвой? Нет! Трамп отлично знает, что Путин находится в плохом экономическом состоянии. РФ гонки вооружений не выдержит. А показанные Путиным мультики про «вундерваффе» - это сырые опытные образцы. Сами США, как и в 1985-м, первыми нападать на русских не собираются. А Путин первым начать ядерный конфликт никогда не решится. Ибо победителей в ядерно-ракетной войне со Штатами не будет: обе стороны гарантированно успеют друг друга уничтожить. 

У Трампа – более выигрышная позиция. Он упорно давит Москву экономически, экономика США – пока на подъеме и она в 10 раз больше расейской. США успешно, подняв учетную ставку ФРС, всасывают в себя деньги всего мира и побуждают иностранцев ставить производства в Америке. Трамп отлично знает, что экономически Москва хрипит от натуги. А тот мировой кризис, что Трамп методично вызывает, собьет цены на сырье и станет для РФ тяжелым ударом. Он отлично понимает, что в Сирии Путин увяз точно так же, как Брежнев – в Афганистане, что война эта растягивается на долгие годы и выступает в роли топки для сжигания денег Москвы. Если Путин решится на гонку вооружений, то сам оставит пустит РФ по ветру, разорив собственную страну утроенными налогами и непроизводительными мегазатратами. Да и если все эти бульбуляторы с атомными двигателями, что Путин показывал в мультиках, и будут построены, то Москва никогда не применит их первой. США достаточно не лезть в войну и спокойно продолжать удушение РФ на экономическом фронте. Благо, действия самого Кремля, его правительства и Центробанка сему лишь пособляют. 

Так что Трамп – на коне, а вот Путину давить на Трампа нечем.  Единственный смысл встречи президентов США и РФ – лишь в пиаре. Мол, видите, с нами разговаривают (резон Путина). Мол, видите, с нами считаются и я что-то там делаю на русском направлении (для Трампа). 

*** 

В связи с этим Максиму Калашникову вспоминается ноябрь 1985-го. Тогда мы, свежеиспеченные сержанты, сидели и спорили: что даст встреча Горбачева и Рейгана в Исландии? Я тогда и помыслить не мог о том, что Горбачев пойдет на обвальную сдачу позиций СССР в 1986-м и позже. Тогда мне казалось, что до чего-то толкового Москва и Вашингтон не договорятся. А «звездные войны» Америки – блеф, который разорит прежде всего самих янки. 

Тогда Горбачев не стал продолжать борьбу на измор и принялся улучшать отношения с Вашингтоном, идя на уступку за уступкой. На неравноценный обмен: СССР теряет больше, чем США. 

На грани такого же положения очутился сейчас и Путин. Какое-либо потепление с разрядкой напряженности возможно лишь в случае, если он согласится на введение западных миротворцев в Донбасс, разоружение армий ЛДНР, на отказ от гонки вооружений и сокращение ядерно-ракетного арсенала. И то – потом придется еще и Крым отдавать. И из Сирии убираться. Ибо Путин, как и Горби, ничего не может поделать с экономикой собственной страны. Любые его действия, как вы видим, ведут к ухудшению ситуацию или к идиотским мерам типа повышения налогов, цен на топливо и пенсионного возраста. Что автоматически (взятое совокупно) ведет к спаду производства. 

У Путина по сравнению с Горби положение намного хуже. И страна пожиже, и доля в мировой экономике у нее – не 10%, как у СССР 1985-го, а менее двух процентов. У Горби в 1985-м войска стояли в Польше и Германии, и Киев был в составе страны. А теперь и Польша, и Германия – в НАТО, и Украина превращена во враждебную силу. Ибо не решился Путин на взятие Киева весной 2014-го или на быстрое отделение Новороссии от Украины. В 1985-м США не могли давить на бомонд СССР, угрожая конфискацией его активов в оффшорах и на Западе. Ибо у министров, генералов и высших партфункционеров КПСС не имелось недвижимости, акций и банковских счетов за рубежом. А теперь они есть. Даже у мэров городов. 

Путин мог бы все эти годы заниматься главным – реиндустриализацией РФ и ее развитием. Но вместо этого он занимался олимпиадами, футболом, стадионами и вложениями русских денег в американские долговые бумаги. Оставив РФ сырьевой и слабой экономически. 

Займется ли ВВП «покращенням» отношений с Вашингтоном? Поглядим. Время очень быстро это покажет.

«Кемска волост? О, йа-йа… Кемска волость…»



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Всего комментариев к статье: 1
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М.К. ты не захотел увидеть главной цели Путина
Кркодил написал 29.06.2018 00:32
Он постарается отмазать дружков олигархов от санкций. А ради этого он сдаст всех дорогих россиян. Но под патриотическим соусом. И все это будет преподноситься как великая победа Путина.
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