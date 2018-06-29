Граждане РФ оплатят слежку за собой

Начиная с 1 июля 2018 года интернет-сервисы должны будут хранить в течение шести месяцев голосовую информацию, изображения, звуки, видео и «иные электронные сообщения» и предоставлять их правоохранительными органам в установленном порядке. Правила вводятся в рамках пакета антитеррористических законов — так называемого «пакета Яровой». Он был подписан Путиным в июле 2016 года.

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Никого не волнует, есть у провайдера техническая возможность хранить столько ненужной, в общем-то, информации или нет - обязан! Причем за свой счет, то есть за счет потребителя на финал, за наш с вами счет. То есть мы должны оплачивать расходы политического сыска.

Но и это еще не все - нет предела чиновному творчеству. Разрабатывается законопроект об идентификации гражданина РФ по номеру мобильного телефона. То есть получается, исходя из принципа равенства, что у каждого россиянина должен быть мобильный телефон. А если нет? Наверно, заведут принудительно...

И теперь уже сим-карту не выкинешь, другую не вставишь. Надо полагать, симка будет теперь присваиваться при рождении нового гражданина?

Не понятно и с тем, что число мобильных номеров в РФ существенно больше, чем граждан страны. Это, в общем-то, нормально, но не в бюрократической системе. "Лишние" номера предложат сдать? Или заезут под число номеров дополнительных граждан?..

А.Б.