Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему человек человеку не скотина?

Опубликовано 29.06.2018 автором в разделе комментариев 1

ссср социализм рф
Почему человек человеку не скотина?

Россия попала в число стран, которые не преуспевают в борьбе с эксплуатацией людей. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа о ситуации с торговлей людьми.

Наряду с Россией в списке оказались Китай, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Иран. Хуже ситуация в Йемене, Ливии и Сомали.

«Несмотря на отсутствие значительных усилий, однако, поступала информация о том, что власти предприняли шаги по борьбе с торговлей людьми, в том числе путем выявления жертв, хотя их число и остается незначительным», — говорится в докладе.

***

И доклад, и его интерпретаторы, видимо, сознательно смешивают два разных понятия - рабство, то есть полную зависимсть одного человека от другого, со статусом "говорящей вещи", и эксплуатацию человека человеком - практику, на которой и держится весь современный капитализм, и против которой выступает современный марксизм.

По существу это две стороны одного явления - аморального и бесчествного отношения внутри общества. Но отличаются они примерно также, как отличается кража кошелько от отъема жизни.

Институт рабства достаточно давно осужден практически всем человечеством, хотя кое где и задержался, например, в США, доказывая тем самым, что можно строить очень современную экономическую систему, преуспевать в технике и технологиях, и при этом оставаться рабовладельцем.

Но все же отказ от институтат рабства был серьезным цивилизационным шагом всего человечества, делающим его куда более человечным.

Иное дело институт эксплуатации человека человеком - до сих пор это основа экономического устройства современного мира. Евангельская истина о том, что кто не работает, тот не ест, по-прежнему в изложении Маркса и Энгельса считается опасной крамолой. 

И то сказать, едят от пуза в основном именно те, кто не особенно перетруждает себя в добыче хлеба в поте лица своего. Достаточно сравнить лачуги гастарбайтеров с дворцами "хозяев жизни", и степень аморальности современого общества становится вполне очевидной.

***

Действительно, эксплуатация челвека человеком в развитых капиталистических странах максимально завуалирована как относительно высоким уровнем жизни трудящихся классов, так и скрытым ограблением стран третьего мира - капитализм научился выносить боль и страдания за пределы мест обитания "золотого миллиарда". Более того, представителям этого миллиарда внушается приятная мысль, что они-то живут не за счет эксплуатации, а каким-то чудесным образом обеспечивают себе условия жизни, не сильно при этом напрягаясь. 

Действительно, уровень эксплуатации в Китае выше, чем в США, но это связано с тем, что китайский капитализм экспуатирует собственное огромное население, а американский - весь остальной мир, мудро отгородившись от него визовыми барьерами.

Российский капитализм здесь носит промежуточный характер - он с удовольствием эксплуатирует и собственное население, и население бывшего СССР, ставшее в одночасье дешевой рабочей силой без особых прав. Какова степень этой эксплуатации? Да вот пример - вам нужна сиделка к больному? Обойдется это примерно в 4 тысячи рублей в сутки, но сама сиделка получит из них только одну тысячу, а остальные 3 пойдут компании, которая вам обеспечивает эту услугу. Один к трем - вот реальное распределение дохода...

***

На самом деле эксплуатация человека человеком уже давно осуждается современным обществом. Но как-то неуверенно. Вообще нехорошо, но когда мне очень надо, то можно.

Но с рабством разительная разница. Сегодня сказать, как еще пару столетий назад, что, мол, у меня есть сотня рабов, немыслимо. А вот сообщить, что три-четыре тысячи человек ежедневно трудятся, чтобы обеспечить благосостояние той или иной семьи - это весьма почетно. Мы все знаем эти семьи, мы читаем про их сладкую жизнь в глянцевых журналах. Никто не стесняется.

Заметим, этот перекос в мозгах не способна выправить никакая революция сама по себе. Если воспринимать революцию как исклчительно силовой переворот, который угнетенный класс совершает в свою пользу. 

Во-первых, революция является таковой, когда она практически всеобща. Переворот сам по себе, даже успешный, отношений внутри общества не меняет. Именно поэтому я считаю марксизм не только философским и экономическим учением, но и морально-этическим. Должно формироваться абсолютно нетерпимое отношение к тому осовному пороку общества, который уничтожается этой революцией. Иначе - все вернется на круги своя, как это и произошло в нашей, не слишком веселой истории.

Во вторых, есть опыт русской революции 1917 года, когда плохо организованное правительство, не имевшее опыта госуправления, но опиравшееся на волю подавляющего большинства граждан, смогло выиграть гражданскую войну и справиться с разрухой только и исключительно за счет поддержки большинства народа.

К 1917 году в России четко сформировалось мнение, что социализм - это хорошо, а эксплуататорский строй - плохо. Причем мнение это разделяли не только сами эксплуатируемые, но и те, кто по долгу службы обязан был сохранять существующий порядок. Даже в белом движении основным идеологическим трендом был также социализм, только в большей степени национальный. Ну а у красных, естественно, пролетарии всех стран...

В таких условиях революция не могла не победить.

***

Сегодня мы можем сказать, что большинство населения страны, хоть бы даже и России, осуждает эксплуатацию человека человеком?

Нет, даже сами эксплуатируемые считают существующий порядок если не справедливым, то во всяком сучае практически несменяемым и справедливым - совсем как в Освенциме, где на воротах была надпись "каждому свое".

В этом и есть существо поражения левой идеи на настящем историческом этапе. Главная идейная составляющая марксизма, неприятие эксплуатации аналогично рабству или, к примеру, людоедству, вымылась из общественного сознания.

Олигарх, грабящий миллионы людей, смело выставляет себя как образец для подражания, а свой образ жизни как пример. Но ведь и миллионы ограбленных им тоже считают его моральным человеком - он строит церкви и жертвует на больницы, у него крепкая семья и счастливые, на всю жизнь обеспеченные дети. Они считают, что он жертвует для них, а он на самом деле вкладывает в укрепление существующего порядка, в котором он наверху пищевой цепочки, а все остальные - это и есть его корм.

В таких условиях никакая революция не возможна. Революция - это когда подавляющее большинство народа осознанно поддерживают ее, когда идея этой революции признается справедливой всеми слоями общества, в том числе и самим олигархом, против которого она направлена. 

Конечно, олигарх все равно будет против революции (хотя бывало, что и олигархи поддерживали революции), но уже полиция и вообще весь государственный аппарат подавления, пропитанный идеями справедливости, навряд ли станет самоотверженно и усердно подавлять революционный порыв масс. На самом деле в обществе достаточно мало осознанных негодяев. 

Это необходимое условие успешной революции - пропитывание всех слоев общества идеей социальной справедливости, идеей аморальности и нестерпимости эксплуатации человека человеком.

***

Как стимулировать в обществе эту нетерпимость к несправедливости?

Современные социальные учения не дают ответа на этот вопрос: почему человеку нельзя быть негодяем?

А ведь и правда нельзя! 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Иваныч написал 29.06.2018 10:12
Еще хуже, когда человек человеку чубайс.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Андрей Кончаловский будит народ
Андрей Кончаловский будит народ
29.06.2018
Пора выходить на протесты!
Пора выходить на протесты!
28.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему человек человеку не скотина? (1)
Как выглядит власть народа? (8)
Граждане РФ оплатят слежку за собой (13)
От Рейкъявика-1985 к Хельсинки-2018 (20)
На туапсинских предприятиях рабочие собирают подписи против пенсионной реформы (3)
Правительство Кировской области "продавило" поддержку пенсионной реформы (2)
От Цуркан отмежевалось не менее неё подозрительное порождение Чубайса "Интер РАО" (1)
Силовигархия даст газ Евросоюзу по "Северному потоку-2" любой ценой (4)
Вице-президент США Майк Пенс теперь не только "политически глупый болван", но и "ядовитая гадюка" (2)
Фотопедофил и "мемориалец" Дмитриев подозревается уже в конкретной педофилии (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Социалистическая революция. Моральный аспект
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Веревочка своя, и мыльце свое...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: "Глубинное государство" в панике
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Другие люди
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Выгодная точка зрения на историю
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss