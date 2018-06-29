Почему человек человеку не скотина?

Россия попала в число стран, которые не преуспевают в борьбе с эксплуатацией людей. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа о ситуации с торговлей людьми.

Наряду с Россией в списке оказались Китай, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Иран. Хуже ситуация в Йемене, Ливии и Сомали.

«Несмотря на отсутствие значительных усилий, однако, поступала информация о том, что власти предприняли шаги по борьбе с торговлей людьми, в том числе путем выявления жертв, хотя их число и остается незначительным», — говорится в докладе.

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И доклад, и его интерпретаторы, видимо, сознательно смешивают два разных понятия - рабство, то есть полную зависимсть одного человека от другого, со статусом "говорящей вещи", и эксплуатацию человека человеком - практику, на которой и держится весь современный капитализм, и против которой выступает современный марксизм.

По существу это две стороны одного явления - аморального и бесчествного отношения внутри общества. Но отличаются они примерно также, как отличается кража кошелько от отъема жизни.

Институт рабства достаточно давно осужден практически всем человечеством, хотя кое где и задержался, например, в США, доказывая тем самым, что можно строить очень современную экономическую систему, преуспевать в технике и технологиях, и при этом оставаться рабовладельцем.

Но все же отказ от институтат рабства был серьезным цивилизационным шагом всего человечества, делающим его куда более человечным.

Иное дело институт эксплуатации человека человеком - до сих пор это основа экономического устройства современного мира. Евангельская истина о том, что кто не работает, тот не ест, по-прежнему в изложении Маркса и Энгельса считается опасной крамолой.

И то сказать, едят от пуза в основном именно те, кто не особенно перетруждает себя в добыче хлеба в поте лица своего. Достаточно сравнить лачуги гастарбайтеров с дворцами "хозяев жизни", и степень аморальности современого общества становится вполне очевидной.

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Действительно, эксплуатация челвека человеком в развитых капиталистических странах максимально завуалирована как относительно высоким уровнем жизни трудящихся классов, так и скрытым ограблением стран третьего мира - капитализм научился выносить боль и страдания за пределы мест обитания "золотого миллиарда". Более того, представителям этого миллиарда внушается приятная мысль, что они-то живут не за счет эксплуатации, а каким-то чудесным образом обеспечивают себе условия жизни, не сильно при этом напрягаясь.

Действительно, уровень эксплуатации в Китае выше, чем в США, но это связано с тем, что китайский капитализм экспуатирует собственное огромное население, а американский - весь остальной мир, мудро отгородившись от него визовыми барьерами.

Российский капитализм здесь носит промежуточный характер - он с удовольствием эксплуатирует и собственное население, и население бывшего СССР, ставшее в одночасье дешевой рабочей силой без особых прав. Какова степень этой эксплуатации? Да вот пример - вам нужна сиделка к больному? Обойдется это примерно в 4 тысячи рублей в сутки, но сама сиделка получит из них только одну тысячу, а остальные 3 пойдут компании, которая вам обеспечивает эту услугу. Один к трем - вот реальное распределение дохода...

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На самом деле эксплуатация человека человеком уже давно осуждается современным обществом. Но как-то неуверенно. Вообще нехорошо, но когда мне очень надо, то можно.

Но с рабством разительная разница. Сегодня сказать, как еще пару столетий назад, что, мол, у меня есть сотня рабов, немыслимо. А вот сообщить, что три-четыре тысячи человек ежедневно трудятся, чтобы обеспечить благосостояние той или иной семьи - это весьма почетно. Мы все знаем эти семьи, мы читаем про их сладкую жизнь в глянцевых журналах. Никто не стесняется.

Заметим, этот перекос в мозгах не способна выправить никакая революция сама по себе. Если воспринимать революцию как исклчительно силовой переворот, который угнетенный класс совершает в свою пользу.

Во-первых, революция является таковой, когда она практически всеобща. Переворот сам по себе, даже успешный, отношений внутри общества не меняет. Именно поэтому я считаю марксизм не только философским и экономическим учением, но и морально-этическим. Должно формироваться абсолютно нетерпимое отношение к тому осовному пороку общества, который уничтожается этой революцией. Иначе - все вернется на круги своя, как это и произошло в нашей, не слишком веселой истории.

Во вторых, есть опыт русской революции 1917 года, когда плохо организованное правительство, не имевшее опыта госуправления, но опиравшееся на волю подавляющего большинства граждан, смогло выиграть гражданскую войну и справиться с разрухой только и исключительно за счет поддержки большинства народа.

К 1917 году в России четко сформировалось мнение, что социализм - это хорошо, а эксплуататорский строй - плохо. Причем мнение это разделяли не только сами эксплуатируемые, но и те, кто по долгу службы обязан был сохранять существующий порядок. Даже в белом движении основным идеологическим трендом был также социализм, только в большей степени национальный. Ну а у красных, естественно, пролетарии всех стран...

В таких условиях революция не могла не победить.

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Сегодня мы можем сказать, что большинство населения страны, хоть бы даже и России, осуждает эксплуатацию человека человеком?

Нет, даже сами эксплуатируемые считают существующий порядок если не справедливым, то во всяком сучае практически несменяемым и справедливым - совсем как в Освенциме, где на воротах была надпись "каждому свое".

В этом и есть существо поражения левой идеи на настящем историческом этапе. Главная идейная составляющая марксизма, неприятие эксплуатации аналогично рабству или, к примеру, людоедству, вымылась из общественного сознания.

Олигарх, грабящий миллионы людей, смело выставляет себя как образец для подражания, а свой образ жизни как пример. Но ведь и миллионы ограбленных им тоже считают его моральным человеком - он строит церкви и жертвует на больницы, у него крепкая семья и счастливые, на всю жизнь обеспеченные дети. Они считают, что он жертвует для них, а он на самом деле вкладывает в укрепление существующего порядка, в котором он наверху пищевой цепочки, а все остальные - это и есть его корм.

В таких условиях никакая революция не возможна. Революция - это когда подавляющее большинство народа осознанно поддерживают ее, когда идея этой революции признается справедливой всеми слоями общества, в том числе и самим олигархом, против которого она направлена.

Конечно, олигарх все равно будет против революции (хотя бывало, что и олигархи поддерживали революции), но уже полиция и вообще весь государственный аппарат подавления, пропитанный идеями справедливости, навряд ли станет самоотверженно и усердно подавлять революционный порыв масс. На самом деле в обществе достаточно мало осознанных негодяев.

Это необходимое условие успешной революции - пропитывание всех слоев общества идеей социальной справедливости, идеей аморальности и нестерпимости эксплуатации человека человеком.

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Как стимулировать в обществе эту нетерпимость к несправедливости?

Современные социальные учения не дают ответа на этот вопрос: почему человеку нельзя быть негодяем?

А ведь и правда нельзя!