Генерал Феоктистов минимум один раз солгал суду

В Замоскворецком суде Москвы состоялось заседание, на котором рассматривалось заявление генерала ФСБ и бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова о возврате ему двух миллионов долларов, которые, по данным следствия, глава "Роснефти" Игорь Сечин передал в качестве взятки теперь уже бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Феоктистов просил суд вернуть эти деньги ему.

В итоге суд просьбу удовлетворил, передает РБК. Судья Лариса Семенова постановила вернуть указанную денежную сумму "по принадлежности", передает ТАСС.

В "Роснефти" отказались комментировать вердикт. "Нас это не касается, поэтому никаких оснований комментировать эту информацию у меня нет", - заявил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

В то же время защита Улюкаева заявила, что обжалует возврат средств Феоктистову. "Мы не согласны с решением об удовлетворении требований генерала Олега Феоктистова и обжалуем его", - сказала ТАСС адвокат Лариса Каштанова.

Суд "засекретил" заседание ради безопасности "персональных данных" генерала ФСБ

По просьбе Феоктистова, заседание проходило в закрытом режиме, передает "Интерфакс". "Провести судебное заседание по ходатайству Феоктистова в закрытом режиме для сохранения безопасности персональных данных заявителя", - приводит агентство слова судьи.

При этом судья сообщила, что заявление поступило от "замруководителя службы ФСБ Феоктистова", хотя ранее он уже покинул этот пост, отмечает "Коммерсант". Как сообщалось, Феоктистов вышел на пенсию и устроился на работу в банк.

СМИ сообщали, что Феоктистов лично присутствовал в суде на рассмотрении его заявления. В заседании также принял участие Улюкаев - по видеосвязи из колонии. Как передавал корреспондент "Интерфакса", на видео экс-министр был коротко подстрижен и одет в тюремную робу.

Помимо решения вопроса о судьбе двух миллионов долларов, суд также сегодня рассматривает иск адвокатов Улюкаева о снятии ареста с его имущества. Ранее сообщалось, что экс-министр уже выплатил 130 млн рублей штрафа, назначенного ему по приговору суда. Таким образом, как уверял адвокат, было выполнено требование, необходимое для снятия ареста на принадлежащие Улюкаеву земельные участки, недвижимость и автомобиль, а также денежные средства, хранящиеся на банковских счетах и изъятые в ходе обысков у него дома.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражается:

- Не знаю, за какое быдло и лохов они, эти "независимые суды" держат сограждан, а у нас-то все ходы записаны. Врут прямо на суде аж генералы ФСБ - и это уже считается нормой. Итак, открываем на ФОРУМе.мск новость за 14 декабря 2017-го года, и читаем чётко уже в заголовке "Два миллиона на взятку Улюкаеву из своих карманных одолжил Феоктистову его друг". Это не слухи, не сплетни - это из показаний самого Феоктистова. Выходит, он в декабре лгал под присягой, пытаясь сокрыть собственные доходы? Не туда ли ему теперь дорога, куда он спровадил Улюкаева? Впрочем, для этих нефтесосов и их охранников - два миллиона долларов не деньги, они же вместе с лукойлами и другими подельниками вообще всю нефть украли у народа (Роснефть большей частью запасов РФ владеет), и теперь спокойно продают в виде пакетов акций иностранцам... Кстати, такая перемена показаний Феоктистова, несомненно, связана с его новым местом работы - ведь силовигархия за верную службу его пристроила охранником в охранительском православном банке "Пересвет". Ну, и теперь для него миллион долларов уже сумма вполне карманная - не надо у друзей занимать... А в хозяйстве не помешают - времена-то усилиями силовигархов настают безденежные, банки скоро национализировать революционеры начнут, тут-то заначки и понадобятся, чтоб с ними за границу бежать, в новую бело-воро-эмиграцию.

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