Пока Трамп "управляет миром", сотни американцев в Вашингтоне бунтуют против его миграционных реформ

В Вашингтоне прошла акция протеста против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. В ходе мероприятия полиция задержала около 575 человек, сообщает ABC News. Сообщается, что протестующие прошли маршем по центру американской столицы к Капитолию и были задержаны в одном из административных зданий сената.

Они выкрикивали "We care" (Нам не все равно) и "Abolish ICE" (Ликвидировать ICE), имея в виду Иммиграционную и таможенную полицию США (Immigration and Customs Enforcement).

Основную часть протестующих составили женщины. К ним также присоединились несколько конгрессменов из числа представителей Демократической партии, отмечает ABC.

Аресты проводила полиция Капитолия США. Задержанным были предъявлены обвинения в незаконной демонстрации. Сообщается, что после составления протоколов все задержанные были отпущены.

Нынешнюю акцию организовали члены организаций "Марш женщин" и "Центр народной демократии". На 30 июня в США намечена новая акция протеста против миграционной политики Трампа.

Напомним, с начала мая администрация США проводила политику "нулевой терпимости" по отношению к нелегалам. Их начали задерживать на границе с Мексикой и привлекать к уголовной ответственности. Детей мигрантов отбирали и помещали в изоляторы. Трамп столкнулся с критикой в свой адрес в связи с таким отношением к проблеме.

20 июня президент США запретил разделять семьи мигрантов, которые пытались незаконно попасть в страну.

Напомним, в низах американского общества ненависть к трамповской миграционной политике давно копилась и недавно даже вырвалась в неожиданном ресторанном конфликте.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оказалась под пристальным вниманием прессы и пользователей соцсетей после частного визита в крошечный ресторан Red Hen ("Красная курица") в городке Лексингтон с населением около семи тысяч человек, расположенном на западе американского штата Вирджиния. Совладелица заведения Стефани Уилкинсон выпроводила 23 июня официального представителя администрации США вместе с семьей, объяснив свои действия соображениями морали. Впоследствии сообщения о неприятном инциденте просочились в интернет.

Материалы по теме:

Почему человек человеку не скотина?

Заявление учителей Казахстана о нарушении их трудовых прав

"Поставить Америку на колени" - вот задача для современного Ирана

Судоремонтный завод в Туапсе сносят, а на водозаборе устроили свалку

Трамповскую пресс-секретаршу коллектив небольшого кафе вынудил покинуть заведение