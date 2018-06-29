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Московский листок

Российский "Палладий" плавал с такими долгами по зарплате, что возмутилась Южная Корея

Опубликовано 29.06.2018 в разделе комментариев 1

сырьевая империя море южная корея рабочий класс
Российский "Палладий" плавал с такими долгами по зарплате, что возмутилась Южная Корея

Российское судно "Палладий" копании "ДальТранс" задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам, сообщил "Интерфаксу" председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов. По его словам, в ситуации разбираются власти порта и специалисты Международной федерации транспортных рабочих (ITF). 

В обращении восемь членов экипажа "Палладия" сообщают, что задержка по зарплате составляет 250 тысяч рублей. Также они сообщают, что в трудовом договоре зарплата экипажа составляет 23 тысячи рублей, а по договоренности с судовладельцем остальная часть заработка должна была выплачиваться премиями. "Дополнительные работы не оплачиваются. Снабжение практически отсутствует", - отмечают моряки в обращении к РПСМ. 

По данным профсоюза, речь идет о долге за пять месяцев. На судне имеется минимальный набор необходимого для жизни экипажа. 

Как сообщил агентству начальник отдела кадров компании "ДальТранс" Олег Коваль, задержана выплата зарплаты морякам за месяц. "На следующей неделе зарплату выплатим людям", - отметил Коваль. По его словам, провизия на борту судна есть. Также он добавил, что обращение о задолженности по зарплате написали лишь восемь членов экипажа. Всего же на борту судна работают 18 человек.

От редакции: Вот так... Не на футбольном поле, по которому носятся миллионеры на потеху нищебродам, а вот в плане трудовых отношений, Россия проигрывает Южной Корее. Плавали-плавали, и наплавали долг трудящимся. Долг такой, что родина бы простила, а вот "буржуи" - нет... И сколько таких, ждущих зарплат не просто ждут, а работают на территории РФ, сырьевой нашей империи, где на пиар, в воздух, на мундиали - уходят миллиарды, а на рабочий класс всегда не хватает у буржуев рублей (даже не долларов)?! Вот только на провизию и надеяться им - а то ведь обещанного российские трудящиеся, повидавшие, как демонтируются завоевания социализма, ждут и по полгода, а потом ещё иногда на колени становятся, моля государя вступиться. Целые заводы (например, Туапсинский судоремнтный) уничтожаются не в "лихих девяностых", а сейчас, на глазах всё того же пролетариата - а он ждёт, молчаливо...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
безыдейный написал 29.06.2018 13:35
"в ситуации разбираются власти порта и специалисты Международной федерации транспортных рабочих (ITF)"
--
На РФовские власти и на РФовские профсоюзы надежды у моряков не было.
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