Сорок две тысячи трудящихся потеряют рабочие места в РЖД к 2025-му году

К 2025 году численность сотрудников ОАО «Российские железные дороги» уменьшится на 42 тысячи человек. План по сокращению прописан в долгосрочной программе развития компании, сообщило РИА «Новости».

В настоящий момент в РЖД работают 737,4 тысячи человек. Количество сотрудников будут уменьшать за счет естественного оттока персонала. Поможет в этом перераспределение трудовых ресурсов и внедрение новых технологий.

Планируется, что после сокращения средняя заработная плата в компании достигнет порядка 80 тысяч рублей при нынешних 55 тысячах.

Логика, как в пенсионной реформе - меньше народа, но больше будет получать, "качество жизни" повысится.

А куда пойдут уволенные? Что, есть какие-то другие железные дороги в РФ?

Отметим, что грядущие сокращения трудящихся пройдут на фоне растущих бонусов, которые себе выписывает совет директоров ОАО "РЖД".

Суммарные доходы 23 членов правления РЖД ещё в 2016 году выросли на 43,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 2,296 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежеквартальный отчет монополии.

Сумма, выплаченная в 2016 году членам правления РЖД в качестве заработной платы составила 674,2 миллиона рублей против 929,1 миллиона рублей годом ранее, премии – 1,621 миллиарда рублей против 672,6 миллиона рублей, соответственно.

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