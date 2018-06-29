Литовская часть "Интер РАО" тоже исключила Цуркан из председателей правления

Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан, арестованная по обвинению в шпионаже и уволенная из правления российского энергетического холдинга, также лишилась должности председателя правления литовской компании INTER RAO Lietuva.

Решение о снятии Цуркан с этого поста и ее выводе из состава правления INTER RAO Lietuva было принято 28 июня наблюдательным советом литовского поставщика электроэнергии, подконтрольного "Интер РАО". Вместо Цуркан в правление литовской компании назначена Александра Панина, которая занимает пост заместителя гендиректора по маркетингу и сбыту ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией", говорится в сообщении INTER RAO Lietuva.

51% акций Inter RAO Lietuva контролирует управляемое "Интер РАО" предприятие RAO Nordic, 29% - литовская инвесткомпания Scaent Baltic. Еще 20% акций находится в свободном обращении на Варшавской фондовой бирже.

Совет директоров "Интер РАО" с 28 июня освободил Цуркан от должности члена правления - руководителя блока трейдинга. В тот день Цуркан официально предъявили обвинения в шпионаже.

- Вообще, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - в деле Цуркан интересна не она сама, как я писал вчера, а это загадочное "Интер РАО", часть расчленённой РАО "ЕЭС", функционирующее по законам капиталистического производства, но исключительно на социалистических, доставшихся даром мощностях, - что-то от нас скрывают "враждующие" власти РФ и Литвы, ведь, например, та же Ингалинская АЭС, которую при Брежневе ещё строили всем Советским Союзом и сдавали в 1983-м году, была остановлена раньше срока выслуги. Первый энергоблок функционировал в период с 1984 по 2004 годы (срок эксплуатации до 2028 года), с 1 января 2005 года был начат его вывод из эксплуатации. Второй энергоблок функционировал с 1987 по 2009 год, 31 декабря 2009 года реактор был остановлен (технически возможный срок эксплуатации реактора — до 2032 года)... Значит, это было кому-то из конкурентов очень выгодно (впрочем, нет и той индустрии в Литве уже, которая могла бы питаться от Ингалинки), но вот что удивительно: при участии "Интер РАО" там рассматривается новый проект, уже совместно с "Хитачи" - строительство новой АЭС! Не на базе старой, а рядом... Снова загадки капитализма: неужели нельзя модернизировать уже имеющуюся и вполне современную постройку, зачем строить "конкурента" атомному мертвецу рядом?.. И как можно быть одновременно в "российском энергохолдинге" в совете директоров и в литовском?.. Платили долларовые зарплаты или дивиденты Цуркан - и там и сям? Хорошо бы по делу Цуркан кто-то появился из этой секретной конторы, которая тихо гребёт миллиарды, а по сути являет собой типичное паразитарное постсоветское уродство, где "поставщиком" считается только одна страна (и бенефициаром при сверхприбыли, соответственно), хотя строили-то используемые "Интер РАО" ГРЭС и АЭС все республики СССР...

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