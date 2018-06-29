Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Постриганя задержали при попытке к бегству из страны

Опубликовано 29.06.2018 в разделе комментариев 0

коррупция подмосковье воробьёв
Постриганя задержали при попытке к бегству из страны

Бывшего главу администрации Клинского района Подмосковья Александра Постриганя задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий. 

«По подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) задержан бывший глава администрации Клинского района. <...> Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе строительно-техническая и бухгалтерская. Следователями проводятся обыски, а также иные следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», - рассказала О.Врадий. 

По данным следствия, в период с декабря 2011 г. по декабрь 2013 г. А.Постригань, являясь главой Клинского района, подписал акт ввода в эксплуатацию жилого дома в нарушение градостроительного законодательства, зная, что на объекте не в полном объеме выполнены необходимые работы и имеется существенное несоответствие построенного объекта проектной документации. Он также был в курсе многочисленных недостатков, выявленных в ходе исследований, однако разрешил введение в эксплуатацию, объясняет представитель СК. 

В здание были заселены семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время в доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к его разрушению. 

Как сообщали ранее СМИ, А.Постриганя задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну.

От редакции: Всё Подмосковье выглядит для тамошних чинуш - гигантской кормушкой, полной не только бюджетных плохо лежащих миллиардов, но и лохов. Как они терпят мусорные полигоны у себя под носом, сколько на этом мусоре "пилят" всевозможные Чайки и Чемезовы!.. У таких просто грех не украсть - поэтому некачественное жильё-то это ещё, наверняка, самое простое и незаметное. Вот был такой ещё там министр Кузнецов при Громове, при нём тоже нецелевые и некачественные были замечены инвестиции в "спортивные сооружения" - так он с ними под мышкой и сбежал, вернуть было очень трудно - не украденное, а его самого. Украденное, конечно, не вернули - что было знаком новым соискателям того, что плохо лежит. И сколько там у ВОРобьёва районов, столько, наверное, умноженных на десяточек должно быть уголовных дел ежегодно. Хороша Система! Обычно их на уровне Шереметьево сложно остановить - только через Интерпол и спустя лет пять... А тут - такая расторопность. Видимо, пора отчётности приспела.

Д.Ч. 

Материалы по теме:

Генерал Феоктистов минимум один раз солгал суду 

Не шибко ли жирует "подмосковный хан" Воробьев на деньги пенсионеров?

Правительство Кировской области "продавило" поддержку пенсионной реформы



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Андрей Кончаловский будит народ
Андрей Кончаловский будит народ
29.06.2018
Пора выходить на протесты!
Пора выходить на протесты!
28.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Организатор митинга против пенсионной реформы незаконно задержан чоповцами под Челябинском (0)
Митинг против пенсионной реформы собрал более тысячи жителей Новосибирска (1)
Постриганя задержали при попытке к бегству из страны (0)
Литовская часть "Интер РАО" тоже исключила Цуркан из председателей правления (1)
Сорок две тысячи трудящихся потеряют рабочие места в РЖД к 2025-му году (2)
Российский "Палладий" плавал с такими долгами по зарплате, что возмутилась Южная Корея (7)
Пока Трамп "управляет миром", сотни американцев в Вашингтоне бунтуют против его миграционных реформ (2)
Генерал Феоктистов минимум один раз солгал суду (2)
Почему человек человеку не скотина? (17)
Как выглядит власть народа? (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Американский цезарь предложил
Максим Калашников Максим Калашников: И ЭТО ПРОЙДЕТ. И НИКАКОЙ УРАВНИЛОВКИ!
Дарья Митина Дарья Митина: "День мёртвых" на Краснoй плoщади
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Гаприн - советская технология получения белка из попутного газа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss