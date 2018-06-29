Постриганя задержали при попытке к бегству из страны

Бывшего главу администрации Клинского района Подмосковья Александра Постриганя задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

«По подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) задержан бывший глава администрации Клинского района. <...> Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе строительно-техническая и бухгалтерская. Следователями проводятся обыски, а также иные следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», - рассказала О.Врадий.

По данным следствия, в период с декабря 2011 г. по декабрь 2013 г. А.Постригань, являясь главой Клинского района, подписал акт ввода в эксплуатацию жилого дома в нарушение градостроительного законодательства, зная, что на объекте не в полном объеме выполнены необходимые работы и имеется существенное несоответствие построенного объекта проектной документации. Он также был в курсе многочисленных недостатков, выявленных в ходе исследований, однако разрешил введение в эксплуатацию, объясняет представитель СК.

В здание были заселены семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время в доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к его разрушению.

Как сообщали ранее СМИ, А.Постриганя задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну.

От редакции: Всё Подмосковье выглядит для тамошних чинуш - гигантской кормушкой, полной не только бюджетных плохо лежащих миллиардов, но и лохов. Как они терпят мусорные полигоны у себя под носом, сколько на этом мусоре "пилят" всевозможные Чайки и Чемезовы!.. У таких просто грех не украсть - поэтому некачественное жильё-то это ещё, наверняка, самое простое и незаметное. Вот был такой ещё там министр Кузнецов при Громове, при нём тоже нецелевые и некачественные были замечены инвестиции в "спортивные сооружения" - так он с ними под мышкой и сбежал, вернуть было очень трудно - не украденное, а его самого. Украденное, конечно, не вернули - что было знаком новым соискателям того, что плохо лежит. И сколько там у ВОРобьёва районов, столько, наверное, умноженных на десяточек должно быть уголовных дел ежегодно. Хороша Система! Обычно их на уровне Шереметьево сложно остановить - только через Интерпол и спустя лет пять... А тут - такая расторопность. Видимо, пора отчётности приспела.

Д.Ч.

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