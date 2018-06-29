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Московский листок

Митинг против пенсионной реформы собрал более тысячи жителей Новосибирска

Опубликовано 29.06.2018 в разделе комментариев 1

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Митинг против пенсионной реформы собрал более тысячи жителей Новосибирска

Больше тысячи горожан собрались на митинге в центре Новосибирска с требованием отменить пенсионную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста. Организаторами акции протеста стал комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь» и несколько других организаций левой направленности. Например, непарламентские коммунисты и Народная социалистическая партия России. Кроме них на акцию пришли общественники и просто неравнодушные жители города.

В Новосибирске это уже второй митинг против пенсионной реформы. Первый, не только в Новосибирске, но и во всей России, митинг прошел 16 июня. Он собрал около 300 человек.

Один из организаторов митинга, активист Алексей Денисюк предложил собравшимся консолидироваться в «единый кулак» и выступить против реформы. «Мы обращаемся ко всем партиям и движениям с предложением создать коалицию для борьбы с пенсионной реформой», — сказал он.

Общественник Олег Викторович отметил, что повышение пенсионного возраста для властей всего лишь «статистическая погрешность»: «те нули, которые вытаскивают у нас из кармана, — отметил Викторович. — Они пытаются уничтожить социальное государство. Неважно из какой ты партии — встанет вся страна, не меньше чем на Чемпионат мира по футболу народ выйдет. Надо, чтобы депутаты и чиновники не отлынивали, а сказали нам свое мнение о реформе».

В целом на митинге преобладала политическая повестка. Представители разных партий пришли с политическими флагами, которые зачастую перекрывали плакаты присутствующих. Заявления со сцены и выкрики из толпы носили более радикальный характер, чем на предыдущих акциях, посвященных этой теме.

Помимо выступлений, организаторы обустроили несколько столов для сбора подписей против реформы. Присутствующие активно использовали такой способ выражения своей позиции. 28 июня, уже проводилась акция протеста против пенсионной реформы, которая собрала порядка 400 человек. Федерация профсоюзов области провела пикет около Заксобрания региона перед сессией.

Тем временем из Москвы слышатся всё новые "заманиловки" в реформу - чаще от миллионера Силуанова (дневная "зарплата" его составляет миллион рублей)...

К 2024 году размер средней пенсии в России вырастет до 20 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. "В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсии за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии", - сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".

Также, по словам вице-премьера, правительство предложит налоговые стимулы для граждан, которые будут сами копить себе на пенсию и ряд преференций для их работодателей.

"Работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Для того чтобы это было интересно работникам или работодателям, мы предусмотрим соответствующие стимулы: будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей — будут уменьшать налогообложение прибыли", - сказал Силуанов. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Георгий Аполлонович написал 29.06.2018 18:31
"более 1000 жителей"
И это все?
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