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Московский листок

Организатор митинга против пенсионной реформы незаконно задержан чоповцами под Челябинском

Опубликовано 29.06.2018 в разделе комментариев 2

регионы чоповцы реформа пенсионеры челябинск
Организатор митинга против пенсионной реформы незаконно задержан чоповцами под Челябинском

Борис Золотаревский, активист движения "СтопГОК", заблокирован ЧОПом компании РМК в деревне Томино под Челябинском. Он приехал туда, чтобы снять ролик с приглашением на митинг против повышения пенсионного возраста. 

"Сотрудники ЧОПа РМК сорвали мой эфир на челябинском "Эхе Москвы", который был назначен на 18:05 по местному времени, - рассказал Золотаревский Активатике. - Уже более двух часов я нахожусь в Томино - чоповцы поставили вокруг свои квадроциклы и автомобили и не дают мне выехать. 

Когда я сюда приехал, вышел из машины - хотел заснять, что тут происходит, и записать ролик с приглашением на митинг, ко мне подошла банда из пяти человек. Они вели себя агрессивно: препятствовали съемке, стали на меня набрасываться, отталкивать... Потом один из них картинно упал, натолкнувшись на меня, после чего сказал, что это я его толкнул. Очевидно, они сейчас вызовут полицию и попытаются меня в этом обвинить, завести какое-то дело на меня. Что-то вроде "скола эмали омоновца" на Болотной площади. 

Сюда подъехала местная жительница Ольга Александровна, она хотела меня "эвакуировать" - вывезти в город, чтобы я успел на радиоэфир. Но ее тоже заблокировали - стали буквально бросаться на машину, останавливать... Мы дозвонились до пресс-службы РМК - они ответили, что ничего не знают об этом и, по их сведениям, ничего подобного не происходит. Сейчас мы стоим между деревней Томино и трассой М36 - заблокированные". 

На данный момент (16:30 по Москве) Борис Золотаревский продолжает оставаться в Томино. Он является одним из организаторов протестного митинга, который челябинские активисты собираются провести 1 июля, в 14:00 в сквере Колющенко.

Тем временем Новосибирск уже второй раз собирается на митинг против пенсионной реформы - и приходят всё больше желающих подписаться против повышения пенсионного возраста. Больше тысячи горожан собрались 28 июня на митинге в центре Новосибирска с требованием отменить пенсионную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста. Организаторами акции протеста стал комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь» и несколько других организаций левой направленности. Например, непарламентские коммунисты и Народная социалистическая партия России. Кроме них на акцию пришли общественники и просто неравнодушные жители города.  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 29.06.2018 19:09
чтоб вам всем чоповцам как овцам пенсии не видать
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Приморские партизаны были правы...
-Что это? написал 29.06.2018 19:07
Допрыгаются козлы, что движение приморских партизан примет всероссийский масштаб. Доблокируются,бандиты...
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