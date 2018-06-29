Украина к обмену политзаключённых с РФ готова

Украина готова передать России 23 гражданина, осужденных за различные преступления. Об этом, как передает ТАСС, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. "Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем", - сказала Денисова в пятницу, 29 июня, на пресс-конференции в посольстве Украины в Москве.

Она добавила, что Киев в свою очередь готов забрать из РФ осужденных здесь украинцев "по процедуре экстрадиции", но российские власти в этом отказывают. "Мы стремимся забрать их путем политической договоренности", - пояснила омбудсмен.

Ранее о возможности передачи Киевом Москве 23 осужденных россиян заявляла вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. 6 июня она сообщала, что Украина передала России список с фамилиями 23 граждан РФ, которых Киев готов обменять на украинцев. Она напомнила, что украинская сторона уже неоднократно предлагала произвести обмен, но всякий раз получала неопределенные ответы.

Комментируя это предложение украинской стороны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что предлагаемый украинской стороной способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним, поскольку речь идет о лицах, имеющих как гражданство РФ, так и Украины. Поэтому, уверена российский омбудсмен, прежде двум странам надо решить вопрос об их статусе, а для этого необходимо выходить на заключение соответствующего двустороннего соглашения.

Напомним, что в последнее время Украина и Россия активизировали усилия по решению вопроса относительно судьбы своих граждан, осужденных в обеих странах. 14 июня Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками из 34 заключенных в каждом и составили план их посещения в России и на Украине. Как сообщалось, программа визитов расписана до августа.

Среди тех, кого хотела посетить Денисова, были, в частности, голодающий украинский кинорежиссер Олег Сенцов, а также Станислав Клых и Николай Карпюк.

В свою очередь, Москалькова планировала посетить журналиста и главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, а также Елену Одновол, военных Александра Баранова и Максима Одинцова, Владимира Суханова, Вячеслава Высотского, Виктора Агеева, Валерия Болдырева, Сергея Князева, Ларису Чубарову, Игоря Кимаковского, Руслана Тажиева и других.

Затем Денисова приехала в Россию и попыталась посетить Сенцова, но ее не пустили дальше ворот колонии. Российский омбудсмен заявила тогда, что ее украинская коллега нарушила российское законодательство.

Москалькова, в свою очередь, 26 июня потерпела неудачу в попытке встретиться в Киеве с осужденным на Украине россиянином Максимом Одинцовым. Руководство СИЗО Киева сослалось на отсутствие разрешения из Минюста Украины и разрешения суда. Переговоры с Денисовой не дали результата.

28 июня оба омбудсмена - и Денисова, и Москалькова - прибыли в колонию "Белый лебедь" в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывает наказание Сенцов. Однако к нему пустили только Москалькову, а Денисову оставили на пороге колонии.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по делу "крымских террористов", 14 мая объявил бессрочную голодовку. Его требование - освободить всех украинцев, удерживаемых в России, которых правозащитники признали политзаключенными (64 человека).

Отметим, что за Сенцова даже пытались голодать в Австралии полмесяца назад.

Австралийская федерация украинских организаций (AFUO) выступила с призывом к массовой однодневной голодовке в знак поддержки украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. Соответствующее сообщение было размещено организацией в Facebook.

"Австралийская федерация украинских организаций (AFUO) призывает наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовым, участвуя в однодневной голодовке в среду, 13 июня, накануне чемпионата мира ФИФА в РФ", - было сказано в тексте.

Участников акции призывают писать об этом в соцсетях с хэштегами #LetMyPeopleGo, #FreeSentsov, #SaveOlegSentsov.

В AFUO отмечают, что голодная забастовка пройдет для того, чтобы на международном уровне "донести сообщение о том, что Сенцов и более 60 украинских политзаключенных томятся в российских тюрьмах". Это происходит в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин "будет прятаться за Кубком мира".

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