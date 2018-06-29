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Национальное достояние, рейтинг Путина продолжает безжалостно падать

Опубликовано 29.06.2018 в разделе комментариев 0

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Национальное достояние, рейтинг Путина продолжает безжалостно падать

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в народе упал почти на 15% после объявления правительства о грядущем повышении пенсионного возраста в РФ, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

В день упомянутого объявления, 14 июня, деятельность президента в целом одобряли 78% опрошенных ВЦИОМ, а 15 июня - уже 70,9%. Аналогичный рейтинг правительства упал за день с 48,4 до 44,6%. 

В течение следующей недели, по мере укрепления негативного фона вокруг пенсионной реформы, уровни одобрения институтов власти снизились еще больше и по состоянию на 24 июня составили 63,4% для Путина, 30,7% для Медведева и 37,1% для кабмина в целом, свидетельствует последний опрос ВЦИОМ.

"Оценки органов власти и их руководителей на прошедшей неделе снизились в первую очередь под влиянием негативно воспринятой обществом инициативы правительства по изменению пенсионного законодательства", - прокомментировал данные последнего опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. 

Ранее на этой неделе в Кремле признали связь снижения рейтингов органов власти с пенсионной реформой. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин "не принимает участия в обсуждении этой темы" и "никогда не оглядывается на свой рейтинг". 

Согласно правительственному законопроекту, в России готовится поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить начиная с 2019 года.

До момента повсеместного народного недовольства новой пенсионной реформой, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию, половина россиян хотела бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ и после 2024 года, когда подойдет к концу его очередной срок пребывания у власти. 

Опрос, проведенный "Левада-Центром", показал, что 51% граждан, опрошенных в последний месяц, верили в своего президента. А противоположного мнения придерживались 27%, сообщает газета "Ведомости". В августе 2017-го 67% россиян говорили о том, что хотели бы видеть Путина президентом по истечении срока его полномочий в 2018 году. В октябре 2012-го об одобрении продолжения правления Путина заявили лишь 34%. 

Однако на данный момент процентное соотношение тех, кто хотел бы и в будущем видеть Путина у власти, и его противников может существенно измениться. Внесенный в Госдуму жесткий законопроект об изменениях в пенсионной системе вызвал крайне негативную реакцию общества, собрав миллионные петиции против таких реформ. 

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А ведь совсем недавно 51% дорогих россиян хотел видеть Путина президентом и после 2024 года 

Из первого поколения подреформенных дорогих россиян до пенсии не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин 



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