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Московский листок

Путинский ВЦИОМ окормляется у... Геббельса

Опубликовано 30.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

опрос вциом социология
Путинский ВЦИОМ окормляется у... Геббельса

«Уж сколько раз твердили миру: ВЦИОМ - прихожая сортира». Этот юморной слоган мне прислал приятель полтора года на Открытое письмо трем директорам. Во ВЦИОМ - В.Федорову, Левада-Центр - Л.Гудкову, ФОМ - А.Ослону.

Била «нетленка» коллег не в бровь, а в глаз: «Зачем вы зомбируете людей невероятными рейтингами Путина?» 

В нем я, кроме прочего, ссылался на мнения независимых политологов, которые после думских выборов 18 сентября 2016 г. пришли к неутешительному для гаранта выводу. «Не показной, а настоящий рейтинг бессменного хозяина Кремля, - утверждали они, - 10-15%. Ну 20. Но не 89 же процентов».

В ответ - гробовая тишина. В ноябре прошлого года пришлось вернуться к теме. Напечатали едкую заметку «Опросы населения об отношении к Путину должны быть прекращены».

И снова трусливое молчание ученых мужей, которых, видимо, лучше назвать учениками Геббельса. Кстати, портал «Znak.com» недавно как раз подробно перечислил «Десять правил Геббельса, которые работают и сейчас».

Прекрасный анализ «принципов» оболванивания и оскотинивания людей, чем вообще занимается кремлевский Агитпроп. ВЦИОМ - один из его пропагандистских стволов.

Красноречивое молчание начальников трех упомянутых соцконтор выдало их с головой. Стало быть, они согласились с выводами народа на ФОРУМе.мск, что никаких опросов не проводят, а занимаются мошенничеством, фальсификациями и обманом людей.

И что? А то, что даже серьезные люди уровня Болдырева или Глазьева нет-нет, да и украсят свои рассуждения аргументом: «По данным ВЦИОМ, россияне предпочитают...» Или, наоборот. По его данным, россияне чего-то недопонимают.

 Два дня назад - оглушительный выброс из клоаки. Оказывается, среди «лидеров начала ХХ века» наибольшие симпатии у «россиян» вызывает Николай Романов. Не хило, правда? На втором месте Сталин, на третьем - Ленин. Ну, не сволочи ли авторы этой стряпни?

Ее даже невозможно комментировать. За такую мерзость, как говорится, в приличном обществе просто дают в морду. Только кому давать-то? Главе кремлевской тайной канцелярии Вайне или его заму Кириенке? Или это персональный заказ лично товарища, которому, как видно, не терпится реставрировать монархию и короноваться на пожизненное правление?

Умные-то ребята быстро сообразили. Приближается 17 июля - 100 лет со дня казни бывшего царя-отреченца по приговору УралСовета. Арестованного, кстати, не большевиками, а по приказу Временного правительства. И расстрелянного без всякого согласования с Лениным и Свердловым.

Но кремлевским «пропагандонам» надо доказать обратное. Оклеветать Ленина и обелить «Николая-Кровавого». В Е-бург срочно снаряжают «второразрядного агента советского КГБ Михайлова» толкать подстрекательные речуги. Насобачился старый хрыч на Лубянке таким штукам...

И вот новая инсинуация от ВЦИОМа, на которую клюнула «Би-би-си». Со ссылкой на него она на своем сайте тиснула статейку с броским заголовком: «Пенсионная реформа обрушила рейтинг Владимира Путина». И как обрушила? А так, оказывается, что «с мая одобрение Путина упало на 8,2 процентных пункта. Сейчас его работу одобряет 72,1%».

Это разве обрушила? Это вброс, чтобы скрыть всенародный гнев населения от беспримерной подлости «тандема». А если обрушила, то на 80%, а не на 8%! И то, если у него хоть какой-то рейтинг был. Никто же его за 18 лет ни разу всерьез не подсчитывал. Ибо наказуемо. Чем занимался в последнее время «неистовый Борис»? Обрушением рейтинга. А Виктор Илюхин? Вот-вот…

Вы когда-нибудь заходили на портал исчадия лжи и провокаций под названием ВЦИОМ? Если зайдете - сразу и узнаете, что 100% его акций у государства. То есть это такая же госконтора на кремлевском довольствии, как и неконституционный ЦИК с главбабкой Памфиловой. Зарплаты, премии, квартиры, детсады, ЦКБ, льготные путевки…

Если они сами этого не скрывают, так зачем им подыгрывать? Какая тут независимость? Какая «репрезентативность», если владелец этой помойки - власть?

Потому без всякого зазрения совести она вбрасывает фальшивки о небывалом «рейтинге счастья», который охватил нас всех. Что мы безмерно довольны мудрым руководством бессменного самовыдвиженца, все его инновации приветствуем и одобряем.

А теперь представьте эту картину маслом. Вы семьей мирно ужинаете, и к вам в квартиру звонят.

- Как вы относитесь к Путину?- спрашивают душеведы в штатском с порога. - Одобряете его политику или как?

- Премного благодарны, - отвечаете вы. - Вот и кредиты взяли на мундиаль.

- А война в Сирии вам нравится? - пристально смотрят на вас нежданные гости.

- Как без нее? Вот и за «капремонт дома» внесли. Хоть и не доживем, но ИГИЛу кузькину мать покажем.

Допустим, вы отужинали, и вам по телефону звонит неизвестный: «Я из ВЦИОМ. Вы одобряете политику действующего президента?»

Конечно, вы снова одобряете и ободряете. Мало ли кто звонил. Ответишь не так, а наутро к тебе уже придут с болгаркой.

Один из пропагандистских постулатов Геббельса, напоминает «Znak.com», гласил: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят». Тем быстрее она распространяется.

Это тогда еще Эрнст-ТВ и Соловей-ТВ не было, а уж сейчас-то. Кстати, обоим бы посоветовал посмотреть в Бухенвальде печи крематория.

Сам не знаю, почему…



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Всего комментариев к статье: 1
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Имидж "козырного"...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 30.06.2018 00:52
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
~~~ Имидж "козырного"...~~~
_у Т.Н."национального-достояния" -
имидж У П А Л !
ЧТО это за "достояние"...
народ Осознавать НАЧАЛ...
Козырному полит-паХАНу -
верить П Е Р Е С Т А Ю Т!
ЧТО-i-КТО он такое -
Понимать НАЧИНАЮТ...
все МЕНЬШЕ в России тех,
кто ему доверяют!
А больше тех,кто его -
Обоснованно Упрекают!
*КозырнОЙ около ПЛИНТУСА...
ЧТО-то найти пытается...
Его "верный"...димон -
ВСЁ понимает И..."улыбается"...
Он ,,ЭТО,, создал и ТАМ...
имидж паХАНа - валяется...
ЗАКАТ его ,,ЭРЫ,,-
в России ПРИБЛИЖАЕТСЯ?[41-78]
````````
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
*Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 29-6-18.
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