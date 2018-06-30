У телеканала France 24 обнаружили иностранное юридическое лицо

Французский государственный телеканал France 24 не пожелал как-либо прокомментировать направленное ему уведомление Роскомнадзора о нарушении российского закона о СМИ. Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Роскомнадзора, "в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ ведомство выявило со стороны зарегистрированного в России телеканала France 24 нарушение ст. 19.1 закона "О средствах массовой информации".

В направленном письме, в частности, Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что в соответствии с российским законодательством деятельность этого средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ.

В пресс-службе уточнили, что "в ходе анализа лицензионных договоров, имеющихся в распоряжении Роскомнадзора, установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица".

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Я вот думаю, а какое юридическое лицо должно контролировать редакционную деятельность канала France 24? Может, костромской водоканал или московский цирк?

Мы когда включаем France 24, чего хотим? Новостей из Нечерноземья или материалов именно французского телеканала?

Я, конечно, понимаю, что наш законодатель ходит по правовому полю по большой и малой нужде, но все же какие-то остатки здравого смысла должны оставаться...

А.Б.