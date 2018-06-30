Завод имени Хруничева. Нужны ли ракеты сверхдержаве?

Массированная атака на завод началась после нескольких неудачных стартов. Отметим, гробились ракеты, несущие российские спутники. Ракеты, взлетавшие по контракту с иностранными партнерами, взлетали нормально. То ли очень странная случайность, то ли иностранных партнеров утилизаторы завода просто опасались обижать. Ведь известно, что у нас могут объявлять о чем угодно, хоть о припадении к священной демократии цивилизованного мира, хоть о строительстве своей суверенно-сырьевой сверхдержавы, но твориться под эту какофонию будет одно и тоже. Детки нашей «элиты» будут учиться на западе, деньги нашей «элиты» будут храниться на западе.

Дополнительно отметим, что официальной причиной самой громкой аварии был датчик, якобы ввернутый вверх ногами, что, по словам людей, знакомых с технологией, просто невозможно. Ну, не вкрутишь ты в это гнездо этот датчик вверх ногами ни случайно, ни нарочно, ни по заказу госдепа, ни по прямому президентскому указу. Ну, не влезет он туда и все тут.

На аварии была официальная реакция. Рогозин метал громы и молнии не хуже установки «буратино». Арбитражный суд взыскал с Центра имени Хруничева 578 млн. рублей в пользу «Роскосмоса».

Далее заводу навязали сделку по продаже 80% принадлежащей заводу земли. Кстати, прибыль от этой сделки все равно не покрывает долгов.

Сразу встают вопросы:

Точно уничтожение дорогого оборудования– это рационально? Часть станков уже сдана в металлолом, оставшиеся, даже если их попробовать перевезти… Оборудование такого класса достаточно часто плохо переносит демонтаж.

А где же будут строиться ракеты для сырьевой сверхдержавы? И кто их будет строить, если в ближайшее время под сокращение попадает четверть сотрудников, а до 2025 планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и довести до 1691 человека. А ракеты будут строиться в Омске! Местными специалистами.

А что в Омске уже есть крупный центр ракетостроения с более высокой технической культурой, с более высоким качеством продукции? Тоже нет, в данный момент люди из Омска ездят учиться на Хруничева. Естественно, они научатся, но логично предположить, что первое время после переезда качество изделий будет хуже, чем на Хруничева. Ну, а под этим соусом кто-то наверху может решить, что и в Омске ракеты делать не умеют, и перенесет завод ещё куда-нибудь, чем окончательно угробит дело.

А зачем гробить дело? Это ещё один интересный вопрос. Допустим, ракеты не нужны. Все равно непонятно для чего так поступать с уникальным производственным центром.

«Мы же можем что угодно, любую продукцию делать», - удивляются по данному поводу работники. На вопрос, зачем уничтожают завод, есть два возможных ответа:

Первый. Есть такая точка зрения, что существуют негласные договоры между нашей и мировой, с позволения сказать, «элитами». А именно: заграничное мегажулье дает нашему мегажулью возможность торговать нефтью, газом и прочим природным ресурсом. Наше же мегажулье взамен не только не лезет на внешний рынок, но и открывает для импорта свой, зачистив промышленность в РФ на корню (всю, кроме отверточной). И, что характерно, чистят. Сверхдержава встает с колен, а они все чистят и чистят. Ликвидация завода им. Седина в Краснодаре, ДААЗа в Димитровграде и так далее, это все не из 90-х. Это всё из последних лет.

Второй возможный ответ ещё проще. Завод, даже ведущее предприятие ракетно-космического комплекса страны, приносит прибыль, хотя и большую, но медленно, а вот продажа земли под застройку дает денежку быстрее. То, что любимый вид бизнес-стратегии нашей «элиты» – стратегия «свинья под дубом» известно давно.

Впрочем, главный вопрос в другом. Что делать рабочим и ИТР, чтобы не дать чужим бизнес-планам поломать себе жизнь? Выход один - сопротивляться. Большие деньги, а ликвидация передового завода, это несомненно переданные кем-то кому-то очень большие деньги, не любят света. Поэтому если привлечь к мегажульству внимание общества, большие деньги отступают. Именно поэтому, во время прошлых кризисов, ситуация на АвтоВАЗе, пикалевских заводах, ульяновском УМЗ серьезно улучшалась после громких акций протеста, проведённых работниками.

Автор материала очень надеется, что рабочие завода Хруничева найдут способ загнать жуликов в тень.