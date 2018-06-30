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Московский листок

За счет чего строится супер-хоспис для Путина?

Опубликовано 30.06.2018 автором Антон Морван в разделе комментариев 0

медицина путин цкб
За счет чего строится супер-хоспис для Путина?

На территории ЦКБ строят новый корпус для лечения Путина и ещё девяти высокопоставленных номенклатурщиков. Стоимость строительства корпуса на 10 пациентов оценивается в 2,9 млрд рублей (https://fn-volga.ru/news/view/id/59756). Там будут палаты категории VIP (в том числе две палаты площадью около 200 квадратных метров каждая), конференц-зал на 50 человек, бассейн и т.д.

По нормативам Минстроя на эти деньги можно построить 10 больниц в общей сложности на 1000 коек.

При этом, по данным Центра экономических и политических реформ с начала правления Путина количество больниц в России сократилось почти вдвое – с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи (https://www.rbc.ru/socie…/…/04/2017/58e4feb59a794722462a85aa). Если эта не позитивная динамика сохранится, к 2021-2022 годам в стране останется лишь около 3 тыс. больниц. То есть ОДНА больница на ≈ 50 тысяч человек.

Но для «нацлидера»-то важнее, народу же не привыкать – пусть лечится корой дуба, валежником и проповедями царских телепропагандонов-матерщинников о геополитике.

От редакции: Старость и болезни вождей в свое время дали толчок развитию "кремлевской медицины", что особенно проявилось в период правления Л.И.Брежнева - его 18-летний срок на высшем посту в стране ознаменовался, в том числе, и созданием медицинских центров, занимавшихся лечением "возрастных" болезней: кардиологии, урологии, онкологии.

Однако "кремлевская медицина" была не закрытой системой, она тянула за собой все отечественное здравоохранение. Крупные медицинские центры создавались не для членов Политбюро, а для всех. Четвертое же главное управление Минздрава имело лишь возможность привлекать для консультирования и лечения высокопоставленных пациентов любого специалиста и любые технические возможности. И уж тем более не было речи о сокращении общей сети медицинских учреждений.

Кстати, сам Брежнев умер в 76 лет в следствие разрыва аневризмы аорты, и даже время смерти руководителя было определено с точностью лишь до 15 минут. Врача рядом с ним не было.

В Путинской России все не так. О развитии медицины как таковой речи не идет - она деградирует, сокращается, теряет специалистов уже в промышленных масштабах. А "кремлевская медицина" зато тоже может привлекать любого специалиста, но уже не отечественного, а вообще любого. И в деле строительства "путинского" корпуса ЦКБ речь идет не о прорыве в медицинской науке и практике, а лишь о комфортном месте пребывания будущих "кремлевских старцев". Со временем это будет просто супер-хоспис для высшего руководства. Откуда они и станут руководить своей сверхдержавой...

Анатолий Баранов



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