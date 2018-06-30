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Московский листок

В Афганистане больше мира с талибами нет

Опубликовано 30.06.2018 в разделе комментариев 0

терроризм афганистан талибы исламизм
В Афганистане больше мира с талибами нет

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает телеканал Tolo News. 

Господин Гани считает, что «многие из "Талибана" хотят мира, и перемирие доказало, что "Талибан" устал от войны». Он заявил, что афганские власти намерены «превратить движение "Талибан" из вооруженной в политическую группировку» и предпринимают все возможные усилия для налаживания мирного процесса. 

Перемирие было изначально установлено в честь праздника Ураза-Байрам 11 июня. Позднее оно продлевалось в одностороннем порядке — талибы были против. ЕС и НАТО приветствовали тогда решение о прекращении огня.

Напомним, ровно год назад в Афганистане радикальное движение «Талибан» захватило десятки селений, которые находятся вблизи границы с Таджикистаном, сообщает местная полиция.

Лет 20 назад эта новость стала бы сенсацией - тогда на границе с Афганистаном стояли российские погранвойска, и война там не прекращалась все 90-е.  

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