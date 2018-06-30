Системные либералы пророчат неслыханный рост продолжительности жизни, независимый от пенсий

Повышение пенсионного возраста не изменит срока продолжительности жизни после выхода на пенсию, считают эксперты НИУ ВШЭ. Об этом указывается в анонсе доклада, опубликованном на сайте учебного заведения.

«В дискуссиях о повышении пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и тренды демографического развития», — указывается в докладе. Отмечается, что «главный миф — это обсуждение темы повышения пенсионного возраста в контексте средней ожидаемой продолжительности жизни». В 2016 году она составила 66,5 года у мужчин (на 1,5 года выше нового пенсионного возраста) и 77,1 — у женщин, что на 14 лет больше нового пенсионного возраста. Отсюда, указывают эксперты, россияне делают вывод, что при повышении пенсионного возраста они будут «работать до гробовой доски».

От редакции: То, что господа системные либералы под видом независимых экспертов так ретиво поддерживают ими же предложенную через правительство Медведева реформу - не вызывает ни удивления, ни смеха. Они будут давить со всех сторон своей "экспертностью" и заниматься привычной работой, "развенчанием совковых мифов" (в чём, как выяснил Ю.И.Мухин с 1992-го года им активно помогала экс-спецура КГБ СССР), в то время, как не надо быть экспертом Высшей секты экономики, чтобы просчитать: долголетие нынешних 70-80-летних граждан РФ является заслугой вовсе не системных либералов и не ельцинско-путинских реформаторов (они выжили в 90-х и нам дали дорогу в жизнь - не благодаря реформам, а вопреки). Это поколение тех самых ударников мирного социалистического труда, науки, образования, армии - которое было рождено либо до Великой Отечественной войны, либо при Сталине после. Это же ненавистный всем либералам (среди которых тоже имеются аксакалы тех годов рождения, вроде Ясина) "сталинизм во плоти"!

Они, наши мамы и папы, тёти и дяди, бабушки и дедушки - зримые достижения социализма, а не капитализма, на которых, действительно работающих за порогом пенсионного возраста, по сей день держатся многие коллективы и даже отрасли. Они - бесценный результат прекрасной, неизмеримой рублями и реформаторами вообще, работы бесплатной советской медицины, профсоюзов, высшего и специального образования, а не нынешних коммерческих клиник и платных учебных заведений, где за ваши денежки вас же виктимизируют, как порождение тоталитаризма и потомков "вертухаев ГУЛАГа"! Что, капиталистическому государству жалко им, незаменимым специалистам, за такой ударный труд выплачивать в качестве явно заниженного бонуса - скромные нынешние пенсии, заработанные ещё в СССР большей частью? Ну, в таком случае эти люди выйдут с нами на баррикады - против этого изуверского, лживого капиталистического государства, и перестанут быть его винтиками! Этого господа либерал-эксперты не просчитывали во вшивом "НИУ-и-ну" своём?

Д.Ч.

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