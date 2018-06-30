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Московский листок

Ракетно-космическая корпорация - тоже должник буржуйского государства

Опубликовано 30.06.2018 в разделе комментариев 0

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Ракетно-космическая корпорация - тоже должник буржуйского государства

Задолженность Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» образовалась из авансов, выданных предприятию на реализацию контрактов в 2018–2020 годах. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. 

«У предприятия действительно существует задолженность, это так называемая "коммерческая кредиторская задолженность"»,— пояснил собеседник агентства. По его словам, РКК «Энергия» собирается погасить долг выполнением контрактов. 

Как сообщал “Ъ”, задолженность РКК «Энергия» составляет 68 млрд руб. Крупные проблемы наблюдаются и у Центра Хруничева — дыра в бюджете равна 96 млрд руб.

- Господи, у стратегического предприятия, - поражается редаткор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - коммерческая задолженность! Послушаешь эти отчёты, и поймёшь, почему так буксует в Путинской России ВСЁ - потому что идиотская, навязанная повсюду конкуренция, контрактная система и коммерческая отчётность не дают сделать ни шагу вперёд. Всё как при Сталине, только наоборот: ведь какие цели у коммерческих стурктур? Прибыль и ещё раз прибыль! Как тут через кошелёк разглядеть какие-то долгосрочные, национальные (на их языке), космические цели? Нет, возвращайте рублик согласно взятому кредиту - товарищи конструкторА! Ау, патриёт Рогозин - у тебя ещё там что-то не по-буржуйски работает!.. Вырвать всю эту сложнейшую, ещё местами слаженно работающую, советскую систему обеспечения Будущего из лап "кредиторов" - вот наша историческая задача, которая всё яснее с каждой реформой становится... 

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