За дожди уже платим, за воздух - пока нет...

Жители города Кунгур в Пермском крае пожаловались, что с мая коммунальщики начали взимать с них плату за сточные воды, в том числе дождевую. Об этом стало известно местному изданию «Искра». «С мая в платежках за коммунальные услуги появилась строка «ОДН за сточные воды», 7 рублей в месяц, сразу высчитали за два месяца», — рассказала одна из местных жительниц.

В управляющей компании «Наш дом» женщине пояснили, что они берут плату за воду, бегущую с крыши по водостокам и попадающую в канализацию. Однако, по словам жительницы у них в доме не «выгребная яма», а центральная канализация: вода стекает по водостокам, но во двор, а затем уходит в землю или высыхает на солнце.

Сама УК «Наш дом» перенаправила вопрос сбора платы «за сточные воды» в городской «Водоканал», который предъявляет счета за общедомовые нужды (ОДН) всем обслуживающим организациям и ТСЖ. Как пояснила глава отдела по работе с населением предприятия Роза Сулейманова, сбор за общедомовые нужды водоотведения абсолютно законен. Она сослалась на приказ региональной службы по тарифам под номером СЭД-46-09-24-12 и Жилищный кодекс.

«Если в доме установлены индивидуальный и общий приборы учета водопотребления, ОДН — это разница между суммой показаний индивидуальных счетчиков и общедомового прибора. Если таковых приборов в доме нет, ОДН рассчитывается по среднему нормативу», — сказала Сулейманова.

Она уточнила, что под сточными водами подразумевается и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях.

Сулейманова добавила, что плата за ОДН на отведение сточных вод будет взиматься круглый год, зимой и летом. Собственники могут ее снизить, если потребуют от обслуживающих организаций своевременного ремонта и поддержания герметичности инженерных сетей и уличных люков.

Ранее в мае сообщалось, что россиян переведут на «умные» счетчики. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправится в центры сбора данных.

От редакции: Вообще, буржуйскую логику коммунальщиков постигнуть не так-то, собственно, и трудно. Вот, например, сейчас на моём дачном участке засуха, как и вокруг - мы поливаем водопроводной водой отстоявшейся и согревшейся кустики и растения. Не так, чтоб щедро, но просто чтоб не засохли поливаем, по вечерам. Это дополнительный расход воды, конечно - по счётчику. Ну, так если эту же воду бы давали нам небеса - так надо им платить, растения же политы за счёт природы, небес! Но поскольку платить непосредственно небесам - это в РПЦ и прочие организации-посредницы по отправлению культов, то приходится богопротивным конкурентам-коммунальщикам выступать в роли взимателей платы за бесплатный дождевой полив. Справедливо! "За всё надо платить", граждане сырьевой империи!

Д.Ч.

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