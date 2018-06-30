Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

За дожди уже платим, за воздух - пока нет...

Опубликовано 30.06.2018 в разделе комментариев 2

жкх абсурд пермь
За дожди уже платим, за воздух - пока нет...

Жители города Кунгур в Пермском крае пожаловались, что с мая коммунальщики начали взимать с них плату за сточные воды, в том числе дождевую. Об этом стало известно местному изданию «Искра». «С мая в платежках за коммунальные услуги появилась строка «ОДН за сточные воды», 7 рублей в месяц, сразу высчитали за два месяца», — рассказала одна из местных жительниц.

В управляющей компании «Наш дом» женщине пояснили, что они берут плату за воду, бегущую с крыши по водостокам и попадающую в канализацию. Однако, по словам жительницы у них в доме не «выгребная яма», а центральная канализация: вода стекает по водостокам, но во двор, а затем уходит в землю или высыхает на солнце. 

Сама УК «Наш дом» перенаправила вопрос сбора платы «за сточные воды» в городской «Водоканал», который предъявляет счета за общедомовые нужды (ОДН) всем обслуживающим организациям и ТСЖ. Как пояснила глава отдела по работе с населением предприятия Роза Сулейманова, сбор за общедомовые нужды водоотведения абсолютно законен. Она сослалась на приказ региональной службы по тарифам под номером СЭД-46-09-24-12 и Жилищный кодекс. 

«Если в доме установлены индивидуальный и общий приборы учета водопотребления, ОДН — это разница между суммой показаний индивидуальных счетчиков и общедомового прибора. Если таковых приборов в доме нет, ОДН рассчитывается по среднему нормативу», — сказала Сулейманова. 

Она уточнила, что под сточными водами подразумевается и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях. 

Сулейманова добавила, что плата за ОДН на отведение сточных вод будет взиматься круглый год, зимой и летом. Собственники могут ее снизить, если потребуют от обслуживающих организаций своевременного ремонта и поддержания герметичности инженерных сетей и уличных люков. 

Ранее в мае сообщалось, что россиян переведут на «умные» счетчики. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправится в центры сбора данных.

От редакции: Вообще, буржуйскую логику коммунальщиков постигнуть не так-то, собственно, и трудно. Вот, например, сейчас на моём дачном участке засуха, как и вокруг - мы поливаем водопроводной водой отстоявшейся и согревшейся кустики и растения. Не так, чтоб щедро, но просто чтоб не засохли поливаем, по вечерам. Это дополнительный расход воды, конечно - по счётчику. Ну, так если эту же воду бы давали нам небеса - так надо им платить, растения же политы за счёт природы, небес! Но поскольку платить непосредственно небесам - это в РПЦ и прочие организации-посредницы по отправлению культов, то приходится богопротивным конкурентам-коммунальщикам выступать в роли взимателей платы за бесплатный дождевой полив. Справедливо! "За всё надо платить", граждане сырьевой империи! 

Д.Ч. 

Материалы по теме:

Аферистов из Жилищника продолжат судить в Текстильщиках

Гнать паразитов из Жилищника на сортировку мусора в Волоколамск!

Аферистов из Жилищника начали судить - Мещанский район ждёт посадок



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
С громом
и молнией написал 30.06.2018 14:03
- 300 тыр
Ответить
рэволюционэр Черный загорает на даче
Андрей Белый возмущен написал 30.06.2018 14:02
ох уж мне эти дачники-неудачники.
Черный ждет,когда прилетит вдруг волшебник и устроит революцию,
пока он кулубнику со сливками кушает.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Борис Минц и кража пенсий
Борис Минц и кража пенсий
30.06.2018
Пора выходить на протесты!
Пора выходить на протесты!
28.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дядюшка Сэм подозревает КНДР в продолжении нуклеаризации, а Япония требует давить социализм дальше (0)
За дожди уже платим, за воздух - пока нет... (2)
Ракетно-космическая корпорация - тоже должник буржуйского государства (0)
Системные либералы пророчат неслыханный рост продолжительности жизни, независимый от пенсий (5)
В Афганистане больше мира с талибами нет (0)
Борис Минц и кража пенсий (2)
За счет чего строится супер-хоспис для Путина? (12)
Завод имени Хруничева. Нужны ли ракеты сверхдержаве? (5)
У телеканала France 24 обнаружили иностранное юридическое лицо (2)
Путинский ВЦИОМ окормляется у... Геббельса (41)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пoвезлo челoвеку с фамилией
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: О деревянном маге, промшпионаже и городах будущего
Дарья Митина Дарья Митина: Искусственный интеллект as is
Дарья Митина Дарья Митина: Забрели в Думу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss